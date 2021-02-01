Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В ніч з 28 на 29 січня у Миколаєві згоріла автівка. Як згодом виявилось – це була автівка головного лікаря «Миколаївсього обласного центру лікування інфекційних хворіб» і депутатки обласної ради Світлани Федорової від політичної партії «Наш Край». Поліція заявила про виявлення на місці пожежі слідів запалювальної суміші, отже, подія розслідується за статтею Кримінального Кодексу про навмисне пошкодження майна шляхом підпалу. Голова партії «Наш Край» Юрій Кормишкін негайно заявив про тиск, початок цитати: «Умышленные проделки недоброжелателей, систематические нападки и литьё негатива в сторону Светланы Фёдоровны и политической силы, которую она представляет, уже определяют для нас понимание ситуации - на депутата от «Нашего Края» осуществляют давление» - кінець цитати. І звичайно, висловив вимогу до керівництва Миколаївської області взяти розслідування цієї події під особистий контроль. Треба зазначити, що керівництво Миколаївської області в особі голови ОДА Віталія Кіма погодилось, сказавши в коменті під постом Кормишкіна коротке «ОК».
Отже, дійшло до підпалу авто. Нагадаю, що цьому передувало. А перед цим було спочатку призначення Світлани Федрорової на посаду. Потім почалась пандемія короновірусу і «Нібулон» влаштував масштабний ремонт обласної інфекційної лікарні, який закінчився під оплески. А потім Світлана Федорова балатовулась на місцевих виборах 2020 року від політичної партії «Наш Край», чим викликала чимале обурення власника та керівника «Нібулону» Олексія Вадатурського. А потім вона стала депутатом обласної ради. Ще вона довго не надавала інформації щодо розмірів своєї зарплатні журналістам. Потім просила свою зарплату у вже новообраних депутатів обласної ради підвищити, на що новообрані депутати поки що згоди не дали. А ще було аварія системи опалення у лікарні, в якій той самий Вадатурський звинуватив Федорову.
Подейкують, що Олексій Опанасович Вадатурський перед тим, як розпочати перебудову обласної інфекційкі взяв зі Світлани Федорової обіцянку про те, що вона не буде займатися політикою і не буде балотуватися у депутати на найближчих місцевих виборах. І коли головний лікар інфекційної лікарні не дотримала, слова, яке, начебто дала, це викликало неабияке обурення Вадатурського. Якщо це правда, то «чудово» та дивно виглядають всі учасники цієї трагікомедії – і Вадатурський, який вимагає незрозумілого обмеження свободи людини, і Федорова, яка дає слово, а потім легко та невимушено його порушує. Я, поки що, не знаю, хто тут правий, а хто винний, але одне можу сказати точно – із приходом Світлани Федорової на посаду керівника обласної інфекційної лікарні, все, що пов’язано і з діяльністю самої лікарні, і з діяльністю її керівниці набуло незмінного та постійного присмаку скандалу.
А що ви думаєте з цього приводу?
Голова фракції «Слуга народу», екс-кандидатка на посаду Миколаївського міського голови, Тетяна Домбровська визначила у якому напрямі слід рухатися у питанні організації харчування у школах Миколаєва. Ось як вона про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці, початок цитати: «Сьогодні з колегою Олександр Розумний виконали функцію ревізора у школі №1 імені Олега Ольжича у Корабельному районі нашого міста. Ми ознайомилися з якістю харчування в шкільній їдальні» - і далі за текстом про результати ревізії – «В їдальні чисто, прибрано, а аромат їжі викликає апетит… Знаєте, особисто мене дуже здивувало, що макарони в їдальні - це макарони, а не злиплі «щось», без форми, смаку і запаху», та, нарешті, резюме – «Задоволена підходом до харчування в школі №1… Впевнена, це гідний приклад того, як потрібно комплексно підходити до системи харчування». Маю лише додати, що свою «ревізію» до цієї школи Тетяна Миколаївна анонсувала напередодні, про це вона також написала у своєму фейсбуці, початок цитати: «До мене звернулися батьки учнів школи №31 зі скаргою на якість харчування в їдальні. Сьогодні особисто відвідала цей навчальний заклад… Завтра відвідаю школу №1️у Корабельному районі для перевірки якості харчування» – кінець цитати. А трохи раніше ще один депутат від «Слуги народу» Раміль Агабеков зробив допис на своїй сторінці у ФБ про зустріч з головою обласної державної адміністрації, в якому повідомів місту та світу багато цінної та змістовної інформації, початок цитати: «Друзья, сегодня провёл встречу с главой Николаевской ОГА Виталий Ким! Обсуждали много городских вопросов, в том числе ДК Молодежный. Скажу так - вопрос на контроле, ждём позитивных результатов! Также предложил ряд улучшений по спортивным объектам города и области. Впереди много улучшений и качественных изменений. Про всё буду обязательно сообщать» - кінець цитати.
Осмілюся висловити припущення, що «аромат їжі викликав апетит» значною мірою через те, що тих, до кого приїхали з «ревізією» сам же «ревізор» і попередив завчасно. І зробив це гучно, у весь голос, максимально публічно. А яких «позитивних результатов» нам треба чекати – відомо лише Агабекову, Кіму та й все. Напевно, це такий стиль керування зараз у «Слуг народу» - головне зробити відос/пост у фейсбуці, написати про те, що все буде гаразд. І, як вони вважають, цього буде достатньо. А, ще зустрітися з Путіним, «подивитися йому в очі» і «припинити війну у своїй голові» - і війна закінчиться. Але війна ніяк не хоче закінчуватися, а проблеми, чомусь, не вирішуються…
А в Росії минулого тижня відбулись протести, спровоковані публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про палац Путіна. Самого Навального, нагадаю, мало не отруїли в серпні минулого року агенти російських спецслужб, про що той теж зняв розслідування. Навального вилікували у Німеччині, звідки він повернувся, незважаючи на небезпеку бути ув’язненим. І таки потрапив за грати на 30 діб. Під час протестів у Росії протестуючи кидали у поліцейських сніжки та махали туалетними йоршиками. У відповідь поліцейські протестувальників били та затримували, навіть дітей. Спостерігачі відмічають, що кількість протестувальників буле меншою за кількість протестувальників у Білорусі у серпні минулого року як у абсолютній, так і у відносній кількості. Поки правляча російська еліта забезпечує режим «КримНаш» та хоч якійсь рівень добробуту – абсолютну більшість росіян вона влаштовує, навіть, якщо при цьому краде мільярди доларів з державної казни та будує собі палаци із захмарною розкішшю.
За цим кланяюся – побачимось!
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
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Станислав МартиросовБлоггер
|Депутат Николаевского областного совета 6 созыва, депутат Николаевского городского совета 8 созыва
Вітаємо всіх президентів та всі сосни!
В ніч з 28 на 29 січня у Миколаєві згоріла автівка. Як згодом виявилось – це була автівка головного лікаря «Миколаївсього обласного центру лікування інфекційних хворіб» і депутатки обласної ради Світлани Федорової від політичної партії «Наш Край». Поліція заявила про виявлення на місці пожежі слідів запалювальної суміші, отже, подія розслідується за статтею Кримінального Кодексу про навмисне пошкодження майна шляхом підпалу. Голова партії «Наш Край» Юрій Кормишкін негайно заявив про тиск, початок цитати: «Умышленные проделки недоброжелателей, систематические нападки и литьё негатива в сторону Светланы Фёдоровны и политической силы, которую она представляет, уже определяют для нас понимание ситуации - на депутата от «Нашего Края» осуществляют давление» - кінець цитати. І звичайно, висловив вимогу до керівництва Миколаївської області взяти розслідування цієї події під особистий контроль. Треба зазначити, що керівництво Миколаївської області в особі голови ОДА Віталія Кіма погодилось, сказавши в коменті під постом Кормишкіна коротке «ОК».
Отже, дійшло до підпалу авто. Нагадаю, що цьому передувало. А перед цим було спочатку призначення Світлани Федрорової на посаду. Потім почалась пандемія короновірусу і «Нібулон» влаштував масштабний ремонт обласної інфекційної лікарні, який закінчився під оплески. А потім Світлана Федорова балатовулась на місцевих виборах 2020 року від політичної партії «Наш Край», чим викликала чимале обурення власника та керівника «Нібулону» Олексія Вадатурського. А потім вона стала депутатом обласної ради. Ще вона довго не надавала інформації щодо розмірів своєї зарплатні журналістам. Потім просила свою зарплату у вже новообраних депутатів обласної ради підвищити, на що новообрані депутати поки що згоди не дали. А ще було аварія системи опалення у лікарні, в якій той самий Вадатурський звинуватив Федорову.
Подейкують, що Олексій Опанасович Вадатурський перед тим, як розпочати перебудову обласної інфекційкі взяв зі Світлани Федорової обіцянку про те, що вона не буде займатися політикою і не буде балотуватися у депутати на найближчих місцевих виборах. І коли головний лікар інфекційної лікарні не дотримала, слова, яке, начебто дала, це викликало неабияке обурення Вадатурського. Якщо це правда, то «чудово» та дивно виглядають всі учасники цієї трагікомедії – і Вадатурський, який вимагає незрозумілого обмеження свободи людини, і Федорова, яка дає слово, а потім легко та невимушено його порушує. Я, поки що, не знаю, хто тут правий, а хто винний, але одне можу сказати точно – із приходом Світлани Федорової на посаду керівника обласної інфекційної лікарні, все, що пов’язано і з діяльністю самої лікарні, і з діяльністю її керівниці набуло незмінного та постійного присмаку скандалу.
А що ви думаєте з цього приводу?
Голова фракції «Слуга народу», екс-кандидатка на посаду Миколаївського міського голови, Тетяна Домбровська визначила у якому напрямі слід рухатися у питанні організації харчування у школах Миколаєва. Ось як вона про це написала на своїй сторінці у Фейсбуці, початок цитати: «Сьогодні з колегою Олександр Розумний виконали функцію ревізора у школі №1 імені Олега Ольжича у Корабельному районі нашого міста. Ми ознайомилися з якістю харчування в шкільній їдальні» - і далі за текстом про результати ревізії – «В їдальні чисто, прибрано, а аромат їжі викликає апетит… Знаєте, особисто мене дуже здивувало, що макарони в їдальні - це макарони, а не злиплі «щось», без форми, смаку і запаху», та, нарешті, резюме – «Задоволена підходом до харчування в школі №1… Впевнена, це гідний приклад того, як потрібно комплексно підходити до системи харчування». Маю лише додати, що свою «ревізію» до цієї школи Тетяна Миколаївна анонсувала напередодні, про це вона також написала у своєму фейсбуці, початок цитати: «До мене звернулися батьки учнів школи №31 зі скаргою на якість харчування в їдальні. Сьогодні особисто відвідала цей навчальний заклад… Завтра відвідаю школу №1️у Корабельному районі для перевірки якості харчування» – кінець цитати. А трохи раніше ще один депутат від «Слуги народу» Раміль Агабеков зробив допис на своїй сторінці у ФБ про зустріч з головою обласної державної адміністрації, в якому повідомів місту та світу багато цінної та змістовної інформації, початок цитати: «Друзья, сегодня провёл встречу с главой Николаевской ОГА Виталий Ким! Обсуждали много городских вопросов, в том числе ДК Молодежный. Скажу так - вопрос на контроле, ждём позитивных результатов! Также предложил ряд улучшений по спортивным объектам города и области. Впереди много улучшений и качественных изменений. Про всё буду обязательно сообщать» - кінець цитати.
Осмілюся висловити припущення, що «аромат їжі викликав апетит» значною мірою через те, що тих, до кого приїхали з «ревізією» сам же «ревізор» і попередив завчасно. І зробив це гучно, у весь голос, максимально публічно. А яких «позитивних результатов» нам треба чекати – відомо лише Агабекову, Кіму та й все. Напевно, це такий стиль керування зараз у «Слуг народу» - головне зробити відос/пост у фейсбуці, написати про те, що все буде гаразд. І, як вони вважають, цього буде достатньо. А, ще зустрітися з Путіним, «подивитися йому в очі» і «припинити війну у своїй голові» - і війна закінчиться. Але війна ніяк не хоче закінчуватися, а проблеми, чомусь, не вирішуються…
А в Росії минулого тижня відбулись протести, спровоковані публікацією розслідування Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального про палац Путіна. Самого Навального, нагадаю, мало не отруїли в серпні минулого року агенти російських спецслужб, про що той теж зняв розслідування. Навального вилікували у Німеччині, звідки він повернувся, незважаючи на небезпеку бути ув’язненим. І таки потрапив за грати на 30 діб. Під час протестів у Росії протестуючи кидали у поліцейських сніжки та махали туалетними йоршиками. У відповідь поліцейські протестувальників били та затримували, навіть дітей. Спостерігачі відмічають, що кількість протестувальників буле меншою за кількість протестувальників у Білорусі у серпні минулого року як у абсолютній, так і у відносній кількості. Поки правляча російська еліта забезпечує режим «КримНаш» та хоч якійсь рівень добробуту – абсолютну більшість росіян вона влаштовує, навіть, якщо при цьому краде мільярди доларів з державної казни та будує собі палаци із захмарною розкішшю.
За цим кланяюся – побачимось!
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