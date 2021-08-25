Дивны твои дела, «Николаевгаз»…

В августе месяце текущего года жители микрорайона Водопой в городе Николаев испытали на себе, как можно остаться без газа незадолго до отопительного сезона.

Сегодня мы в гостях у известного и уважаемого горожанина нашего города, издателя журнала «Горожанин», главы Всеукраинского общественного движения «Родители против наркотиков» Юрия Юрина, который не так давно попал под «рейд» Николаевгаза и почувствовал всю радость общения с работниками газовой службы.

По словам Юрия, 13 августа ко двору его дома подъехал автомобиль с тремя людьми, один и з которых представился сотрудником Николаевгаза, с непонятными намерениями. На вопросы хозяина дома, с какой целью они прибыли, а также возражений по поводу того, что сейчас карантин, с их стороны было озвучено предложение прибыть в Николаевгаз для заключения договора о реструктуризации в связи с имеющимся долгом по оплате природного газа. При этом каких-либо предписаний, протоколов и другой документации предоставлено не было. Поскольку двое других мужчин отказались представляться, была вызвана полиция. Однако сотрудники газовой службы, не дождавшись ее, решили удалиться.

По информации, полученной на официальном сайте РГК «Николаевгаз», отключение от газоснабжения производится в случае нарушения сроков оплаты за указанные услуги, с предварительным направлением предупреждения и возможностью оплаты долга в течение 10 дней либо заключения договора о реструктуризации. К слову сказать, если у Вас появляется необходимость решения каких-либо вопросов в Николаевгазе, в том числе и по реструктуризации долгов, запасайтесь терпением и временем. Они Вам пригодятся для посещения Центра Обслуживания Клиентов (ЦОК), где прийти необходимо к 8.00 часам, и если Вам повезет, и Вы получите талон на сегодня, Вас ждет замечательное времяпрепровождение в очереди человек в 100 около 2-3 часов. При этом никого не интересует, что у вас маленький ребенок, Вы пенсионер или инвалид.

И, в окончание, о ценах. Согласно подсчетам оплата услуг по газоснабжению одного небольшого домовладения в отопительный сезон обходится порядка 3 000 грн. Пенсия человека с инвалидностью ІІ группы, которым является Юрий Юрин, составляет 1854 грн.

Вроде бы и газ украинский, и газопровод украинский, и власть на всех уровнях трубит, как они любят нашу страну и заботятся о наших гражданах, а как-то вот не сходится арифметика.

Вот такие иногда случаются чудеса…