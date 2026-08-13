The city athletics championship took place in Mykolaiv. Photo: NikVesti
The Mykolaiv City Athletics Championships for adults, young people, juniors, and boys and girls took place in Mykolaiv. The competition formed part of the athletes’ preparations for the Ukrainian Relay Championships, which will take place on 17–19 August in Zhytomyr.
This was reported by NikVesti.
According to Vitalii Korzhov, director of the Mykolaiv City Specialised Children’s and Youth Sports School of Olympic Reserve in athletics, the championships provided an opportunity for coaches to assess the athletes’ level of preparation ahead of the main event in Zhytomyr.
«Today, our coaches had the chance to assess how well our athletes are prepared to deliver the best possible results and secure top places, as the Ukrainian Championships are a very important event,» he said.
Men’s, women’s and mixed relay teams were formed in Mykolaiv to take part in the national competitions. According to Korzhov, the athletes are already finalising their preparations for the Ukrainian Championships.
The Mykolaiv City Athletics Championships took place in Mykolaiv. Photo: NikVesti
The Mykolaiv City Athletics Championships took place in Mykolaiv. Photo: NikVesti
The Mykolaiv City Athletics Championships took place in Mykolaiv. Photo: NikVesti
The Mykolaiv City Athletics Championship is held annually ahead of the Ukrainian Relay Championships. It features the best athletes from the Mykolaiv region, who go on to represent the region at national competitions.
PHOTO REPORT
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
An athletics championship was held in Mykolaiv. Photo: NikVesti
As a reminder, at the end of July 2026, Mykolaiv track and field athlete Yana Rudenko, a pupil at Children’s and Youth Sports School №5, won three medals at the Ukrainian Track and Field Championships for boys and girls born in 2011–2012.
Shortly before that, in July 2026, athletes from Mykolaiv secured podium places at the Ukrainian Athletics Cup, which took place in Kropyvnytskyi.
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