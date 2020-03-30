Работа промпредприятий, а также малого и среднего бизнеса в КНР возвращаются к норме, но ожидается спад во внешней торговле. Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль.

Об этом заявил журналистам замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин, сообщает Интерфакс.

Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.

Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на внешнюю торговлю Китая.