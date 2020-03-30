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Работа промпредприятий, а также малого и среднего бизнеса в КНР возвращаются к норме, но ожидается спад во внешней торговле. Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль.
Об этом заявил журналистам замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин, сообщает Интерфакс.
Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.
Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на внешнюю торговлю Китая.
— Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая, — рассказал Син Гобин 30 марта.
Чиновник отметил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт — на 15,9%.
В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса «ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться», констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим «необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовым к скорейшему реагированию».
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.
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Работа промпредприятий, а также малого и среднего бизнеса в КНР возвращаются к норме, но ожидается спад во внешней торговле. Нормальный производственный цикл восстановлен на 98,6% базовых промышленных предприятиях Китая в результате того, что распространение коронавируса в стране поставлено под контроль.
Об этом заявил журналистам замминистра промышленности и информационных технологий КНР Син Гобин, сообщает Интерфакс.
Он отметил, что почти 90% рабочих и служащих этих предприятий уже вернулись на рабочие места. Одновременно на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, заявил чиновник.
Вместе с тем Гобин подчеркнул, что пандемия коронавируса окажет негативное влияние на внешнюю торговлю Китая.
— Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая, — рассказал Син Гобин 30 марта.
Чиновник отметил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт — на 15,9%.
В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса «ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться», констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим «необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовым к скорейшему реагированию».
Напомним, что президент США Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.
|
Чума обом домам! Або коронавірус…Станислав Мартиросов
|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
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|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа