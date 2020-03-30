Президент США Дональд Трамп объявил о продлении ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 до 30 апреля.

Об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме, сообщает РБК-Украина.

По словам Дональда Трампа, такие меры должны замедлить темпы распространения коронавируса в Америке, где количество инфицированные COVID-19 достигло почти 140 тысяч человек.

— Мы хотим, чтобы этот кошмар закончился как можно быстрее. Для этого мы продлеваем наши рекомендации по предотвращению распространения коронавируса до 30 апреля, чтобы остановить его, - сообщил президент США.

Напомним, по состоянию на 03:00 понедельника, в мире насчитывалось 703 тысячи 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 210 человек, поправились более 146 тысяч.