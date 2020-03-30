По состоянию на 03:00 понедельника, в мире насчитывалось 703 тысячи 734 человека, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 33 тысяч 210 человек, поправились более 146 тысяч.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на газету South China Morning Post.

По данным американского университета Джона Хопкинса, число инфицированных в мире составило 720 тысяч 117.

Газета и университет ведут электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся, основанный на официальных данных соответствующих стран.

На первом месте по числу подтвержденных случаев заражения — Соединенные Штаты, где, по информации South China Morning Post, зафиксировано 136880 инфицированных и 2409 смертных случаев. Университет Хопкинса сообщает о 140886 заразившихся.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. По состоянию на 03:00 понедельника, по сообщению South China Morning Post, в стране зарегистрировано 10779 жертв инфекции и 97 689 больных.

В материковом Китае за минувшее воскресенье зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом, из них 30 — у людей, прибывших из-за рубежа, один — внутри страны (провинция Ганьсу), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране из ранее зараженных коронавирусом скончались четыре человека, все — в городе Ухане провинции Хубэй, который считается эпицентром распространения инфекции.

С декабря число жертв коронавируса составило 3304 человек, зарегистрировано 81470 случаев заболевания. Из них в Хубэе скончались 3186, заболели 67801.

South China Morning Post информирует, что в Испании зарегистрировано 78 799 случаев заболевания (скончались 6606), Германии — 58247 (433), Франции — 38105 (2317), Великобритании — 19763 (1 231), Швейцарии — 14 829 (264), Нидерландах — 10926 (772), Бельгии — 10836 (431).

В Иране насчитывается 38309 больных и 2640 скончавшихся.

По данным издания, всего в мире менее 10 тысяч случаев заражения зарегистрировано в почти в 190 странах и районах мира.

Данные газеты и университета постоянно корректируются по мере поступления информации от властей соответствующих стран.

Ранее сообщалось, что Николаевская область не закупила ни одного теста на коронавирус через систему публичных закупок Prozorro.

Напомним, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.