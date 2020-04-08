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В первом квартале в Украине свою первую регистрацию прошли 99 800 легковых автомобилей (новых и растаможенных с пробегом). Среди них доля автомобилей украинской сборки составила чуть более 1%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что самыми популярными остаются автомобили, произведенные в Германии и Франции: 26 400 и 14 400 авто соответственно получили украинские номера.
При этом третьими по популярности, по итогам первого квартала, стали автомобили из США, которые год назад были на шестом месте. С начала года 12 300 легковых автомобилей с американскими vin-кодами получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее.
Из них авто с пробегом составили 11 600, в пятерке самых популярных: Volkswagen Passat - 1444 штук; Ford Focus - 1072 штук; Ford Escape - 648 штук; Nissan Rogue - 631 штуку; Hyundai Sonata - 513 штук.
Из новых легковых авто, made in USA, чаще других регистрировали: Mercedes-Benz GLE - 228 штук; Mercedes-Benz GLS - 146 штук; Toyota Highlander - 80 штук; Mercedes-Benz GLC - 63 штуки; Mercedes-Benz G - 51 штука.
Напомним, что во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
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В первом квартале в Украине свою первую регистрацию прошли 99 800 легковых автомобилей (новых и растаможенных с пробегом). Среди них доля автомобилей украинской сборки составила чуть более 1%.
Об этом сообщает Укравтопром.
Отмечается, что самыми популярными остаются автомобили, произведенные в Германии и Франции: 26 400 и 14 400 авто соответственно получили украинские номера.
При этом третьими по популярности, по итогам первого квартала, стали автомобили из США, которые год назад были на шестом месте. С начала года 12 300 легковых автомобилей с американскими vin-кодами получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее.
Из них авто с пробегом составили 11 600, в пятерке самых популярных: Volkswagen Passat - 1444 штук; Ford Focus - 1072 штук; Ford Escape - 648 штук; Nissan Rogue - 631 штуку; Hyundai Sonata - 513 штук.
Из новых легковых авто, made in USA, чаще других регистрировали: Mercedes-Benz GLE - 228 штук; Mercedes-Benz GLS - 146 штук; Toyota Highlander - 80 штук; Mercedes-Benz GLC - 63 штуки; Mercedes-Benz G - 51 штука.
Напомним, что во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.
|
«Ідіть в дупу!», казали вони, виявилось – запрошували в гостіСтанислав Мартиросов
|
Не лейте грязь и не пиарьтесь, а просто помогайте!Анатолий Дюмин
|
Почему я не голосовала за выделение средств на борьбу с коронавирусом?Татьяна Демченко
|
Обращение к мэру НиколаеваАртем Ильюк
|
Немного глобальной аналитики на 31 марта 2020Евгений Василенко
|
Дистанційна освіта: якість і доступність, яких немає?Тарас Креминь