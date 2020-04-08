В первом квартале в Украине свою первую регистрацию прошли 99 800 легковых автомобилей (новых и растаможенных с пробегом). Среди них доля автомобилей украинской сборки составила чуть более 1%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Отмечается, что самыми популярными остаются автомобили, произведенные в Германии и Франции: 26 400 и 14 400 авто соответственно получили украинские номера.

При этом третьими по популярности, по итогам первого квартала, стали автомобили из США, которые год назад были на шестом месте. С начала года 12 300 легковых автомобилей с американскими vin-кодами получили украинскую прописку, что на 42% больше, чем годом ранее.

Из них авто с пробегом составили 11 600, в пятерке самых популярных: Volkswagen Passat - 1444 штук; Ford Focus - 1072 штук; Ford Escape - 648 штук; Nissan Rogue - 631 штуку; Hyundai Sonata - 513 штук.

Из новых легковых авто, made in USA, чаще других регистрировали: Mercedes-Benz GLE - 228 штук; Mercedes-Benz GLS - 146 штук; Toyota Highlander - 80 штук; Mercedes-Benz GLC - 63 штуки; Mercedes-Benz G - 51 штука.

Напомним, что во вторник, 7 апреля, съемочная группа телеканала Украина попала под обстрел на Донбассе, никто из присутствующих в салоне автомобиля не пострадал.