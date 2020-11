США предоставили Украине 4 миллиона долларов помощи, которые направлены на улучшение охраны морских границ в Азовском море.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

Help where it is needed: The United States, through its EXBS program, announced $4mln in aid to Ukraine's Maritime Guard in Mariupol and Berdyansk. Facilities and equipment will give the Maritime Guard 24-hour ability to deter and respond to aggression on the Sea of Azov. pic.twitter.com/FwkyJe1qsS