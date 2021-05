Криптовалюта Dogecoin подскочила в цене после того, как миллиардер Илон Маск написал в Twitter о том, следует ли Tesla принимать ее для платежей.

Об этом передает Bloomberg.

Илон Маск создал на своей страничке в Twitter опрос с ключевым вопросом: «Вы хотите, чтобы Tesla приняла Doge?». Примерно за тридцать минут в опросе приняли участие 750 тысяч респондентов.

Do you want Tesla to accept Doge?