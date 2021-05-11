Криптовалюта Dogecoin подскочила в цене после того, как миллиардер Илон Маск написал в Twitter о том, следует ли Tesla принимать ее для платежей.

Об этом передает Bloomberg.

Илон Маск создал на своей страничке в Twitter опрос с ключевым вопросом: «Вы хотите, чтобы Tesla приняла Doge?». Примерно за тридцать минут в опросе приняли участие 750 тысяч респондентов.

Do you want Tesla to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021

По данным ресурса Coinmarketcap.com, стоимость токена подскочила с 46 до 54 центов после твита Маска.

Dogecoin упал после того, как в прошлые выходные генеральный директор Tesla выступил в «Saturday Night Live» и в шутку назвал Dogecoin «суматохой». Его рыночная капитализация упала с 95 миллиардов долларов до 67 миллиардов долларов.

Space X организует путешествие на Луну с мини-спутником от Geometric Energy Corp, за который полностью заплатили криптовалютой Dogecoin.

Напомним, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск 1 апреля сообщил, что намерен отправить Dogecoin на Луну. Криптовалюта должна отправиться в космический полет в буквальном смысле.