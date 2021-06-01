Украина в понедельник осуществила первую выплату по ВВП-варрантам, выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году, которая составила $40 млн 750,65 тыс.

Доходность этих варрантов привязана к показателю ВВП Украины, то есть сумма выплат зависит от роста экономики, пишет ZN.ua со ссылкой на информацию Минфина.

ВВП-варранты появились как продукт реструктуризации долга в 2015 году, когда кредиторы в обмен на них согласились списать 3,6 млрд долларов долга Украины. Суммарная номинальная стоимость украинских ВВП-варрантов составляет 3,24 млрд долл, а срок их обращения всплывет 2040 года.

Выплаты возможны с 2021, но показатель ВВП, от которого они будут зависеть — это показатель развития экономики за два года до того, а именно 2019-го. Тогда экономика выросла на 3,2%.

По правилам варрантов, Украина не платит кредиторам, если экономика растет медленнее, чем 3%. При росте ВВП от 3% до 4% в год кредиторы могут рассчитывать на 15% этого одного процента роста.

Напомним, финансовая группа ICU ухудшила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2021 году до 5,2% с 5,6% в своем последнем прогнозе. Хотя другие аналитики прогнозируют более низкие темпы роста ВВП.