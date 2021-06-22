21 июня в Николаеве состоялась встреча представителей бизнеса и местного самоуправления, на которой обсудили реализацию пунктов Меморандума, подписанного в прошлом году между властью и Коалицией бизнес-объединений.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

Артем Ващиленко

Глава Центра поддержки бизнеса, который организовал мероприятие, Артем Ващиленко напомнил, что год назад в Николаеве начали обсуждение требований бизнеса, озвученные перед местными выборами-2020. Встреча в этом году была ионизирована, чтобы посмотреть, изменилось ли что-то, на каких этапах реализации находятся требования и выстроить новый диалог между предпринимателями и местной властью.

Глава Союза предпринимателей Николаевщины Валерий Ветров подчеркнул, что международные партнеры Украины пристально следят за реформами, которые здесь происходят, и немаловажную роль в их внедрении играет местное самоуправление.

— На прошлой неделе весь мир следил за встречей двух президентов — Байдена и Путина. Вы знаете, что уже где-то через месяц наш президент посетит Вашингтон. Понятно, какие стремления и задачи у украинского лидера. Условия будут обсуждать в Америке, как и в других странах, — реформы. Общаясь с представителями власти на местном уровне, иногда создается впечатление, что многие считают, что реформы — это в Киеве: «Вот они в Киеве должны все делать, а у нас меняться ничего не будет». Говоря об этой ситуации, мы должны понимать — то, что мы делаем, как реорганизуем, об этом будут знать как в Америке, так и в других странах. Как вы думаете, информацию о том, что происходит здесь, они черпают из отчетов облгосадминистраций? Они получают ее все-таки от партнеров, с которыми мы работаем. Они видят, что происходит, задают вопросы о том, что реально выполнили. Поэтому наша миссия — наладить диалог. И мне хотелось бы, чтобы мы говорили о реальных вещах, — сказал он.

Валерий Ветров

Он напомнил, что среди требований, которые выдвигала Коалиция бизнес-объединений и общественных советов города Николаева были, в частности:

Два закона — о разрешительной системе и административных услугах;

Разработка городской антикоррупционной программы и введение антикоррупционных экспертиз;

Разработка программ поддержки бизнеса;

Антикризисные мероприятия, направленные на преодоление последствий эпидемии и карантина для бизнеса;

Внедрение механизмов участия представителей бизнеса в местном самоуправлении;

Программа развития рек и маломерного судоходства;

Закончить разработку и принять новое Положение о правилах благоустройства;

Цифровизация системы оплаты в транспорте;

Создание комиссии по борьбе со стихийной торговлей;

Изменение условий тендерной документации, пересмотр процедур закупок;

Аудит нормативно-денежной оценки;

Повышение инвестиционной привлекательности;

Внедрение смарт-специализации, стратегического планирования;

Развитие туризма.

Помимо предпринимателей и общественников, на встрече присутствовал городской голова Александр Сенкевич, секретарь горсовета Дмитрий Фалько, глава фракции «Европейской солидарности» в городском совете Николаева Елена Киселева.

— Я думаю, что время, когда мы готовились к выборам, имею ввиду себя и других кандидатов, представителей других фракций, уже прошло. И время расставило все по местам. Сейчас у нас есть возможность сказать, что у нас выбран депутатский корпус, городской голова. И Меморандум, мне кажется, надо трансформировать в какой-то план, в котором будет понятно, что нужно, чего не хватает. Что может быть реализовано, чего не хватает, что не может быть реализовано и по каким причинам, — отметил Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич

На мероприятии у присутствующих была возможность задать вопросы представителям власти по поводу бизнеса, туризма, последствий СOVID-19. В частности, представитель Ассоциации лидеров туризма Николаевской области Владимир Самойленко поинтересовался, на какой стадии открытие туристического центра в Николаеве. Также он сообщил, что подготовлен Меморандум между Национальной туристической организацией, которая входит во Всемирную туристическую организацию, и Николаев, попросив представителей власти его в будущем подписать.

Глава Федерации Ассоциации малого и среднего бизнеса Елена Герасимчук спросила о конкретных шагах по поддержке бизнеса, которые уже были предприняты.

Артем Ващиленко, в частности, напомнил о помощи города малому бизнесу во время последнего локдауна в виде налоговой компенсации. Также он рассказал, что была принята Программа поддержки бизнесу, однако она до сих пор не профинансирована.

По поводу Программы поддержки предпринимательства. В Программу впервые за все эти годы включены инструменты и кредитования, и компенсации процентных ставок, доступ к другим возможностям. Но, к сожалению, Программа не профинансирована. Все есть, включая технические документы, но она не финансируется. То есть часть требований бизнеса двигается, часть пока еще нет, — сказал он.

Из положительного — активно развивается Программа развития рек и маломерного судоходства. Концепция была принята еще во время прошлого созыва горсовета.

Во время встречи Александр Сенкевич предложил предпринимателям и общественникам присылать свои предложения по поводу новых правил благоустройства, в частности, примеры из других городов или стран, чтобы ускорить процесс их разработки и принятия.

Напомним, 23 апреля в Николаеве при поддержке ЕС открылась COVID-19 Бизнес-клиника, призванная помочь малым и средним предприятиям (МСП) отреагировать на сложные экономические вызовы, ставшие последствиями пандемии коронавируса.