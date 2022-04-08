Национальный банк фиксирует улучшение ситуации на валютном рынке, в частности сокращение спреда, и готовится вскоре рассмотреть некоторые послабления по поводу валютообменных операций.

Об этом глава Национального банка Кирилл Шевченко рассказал в интервью «Экономической правде».

— Мы в ежедневном режиме получаем показатели с рынка и понимаем, что сегодня разница между официальным курсом и курсом на черном рынке не такая, как была в начале войны. Она начала очень существенно сужаться, — рассказал он.

Так, если в начале войны в обменниках наблюдался курс на уровне около 40 гривен за доллар, то средний курс по наличному рынку колеблется на уровне 31,63-32,05 грн. «Это не очень широкий спред и это нас радует», — добавил Кирилл Шевченко.

В результате регулятор вскоре планирует рассмотреть некоторые послабления относительно валютообменных операций. Хотя, отметил глава НБУ, частично ослабление уже есть – расширение перечня трансграничных переводов для волонтеров, сокращение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям.

Однако, заверил он, на этом НБУ не остановится: «Мы хотим смягчать наши ограничения, учитывая стабильную работу банковской системы».

Как отметил глава регулятора, ввести ограничения достаточно легко, но отменять их нужно постепенно. В условиях военного положения возможно самое поэтапно ослаблять ограничения.

— Для нас главное, что банковская система ликвидна, что она работает. Теперь нужно постепенно возвращать весь объем присущих ему функций, — резюмировал он.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.