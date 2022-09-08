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Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на официальный торговый бюллетень Швейцарии.
Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату ссуд компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного руководителя.
Прекращение банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 по 10 января 2023 года.
В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода Северный поток-2 после решения России признать ЛДНР и начать войну против Украины.
После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запуска российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Россия использует трубопроводы в качестве оружия в гибридной войне.
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Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.
Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на официальный торговый бюллетень Швейцарии.
Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату ссуд компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного руководителя.
Прекращение банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 по 10 января 2023 года.
В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода Северный поток-2 после решения России признать ЛДНР и начать войну против Украины.
После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запуска российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Россия использует трубопроводы в качестве оружия в гибридной войне.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга