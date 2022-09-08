Процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода «Северный поток-2», приостановлена до января 2023 года.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на официальный торговый бюллетень Швейцарии.

Как следует из сообщения, суд швейцарского кантона Цуг продлил временный мораторий на выплату ссуд компании на четыре месяца по заявлению Nord Stream 2 AG. Компания Transliq AG сохранила свой статус временного руководителя.

Прекращение банкротства будет действовать с 10 сентября 2022 по 10 января 2023 года.

В феврале Германия заморозила сертификацию газопровода Северный поток-2 после решения России признать ЛДНР и начать войну против Украины.

После США ввели санкции против оператора газопровода Nord Stream 2AG. В результате компания уволила всех сотрудников. В мае суд кантона Цуг приостановил процедуру банкротства компании до 10 сентября.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила против запуска российского газопровода «Северный поток-2». По ее словам, Россия использует трубопроводы в качестве оружия в гибридной войне.