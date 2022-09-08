Поставки российского газа в европейские страны с начала 2022 года упали почти на 50%. «Газпром» утверждает, что страны сократили их сами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление «Газпрома».

«С начала года страны Европейского союза сократили поставки российского газа на свой рынок на 48%, а с учетом Великобритании - на 49%», - говорится в сообщении российского газового монополиста.

Напомним, летом «Газпром» сократил поставки газа по «Северному потоку» в Европу до 20% от мощности газопровода, а со 2 сентября совсем остановив его, ссылаясь на утечку масла в турбине.

Ранее стало известно, что процедура банкротства Nord Stream 2 AG, оператора российского газопровода Северный поток-2, приостановлена до января 2023 года.