В прифронтовых зонах находятся значительные объемы зерна, которое находится под угрозой уничтожения в условиях вооруженной агрессии РФ против Украины. Вывезти на экспорт это зерно без помощи государства невозможно из-за нехватки железнодорожных вагонов и высокой стоимости логистики именно из этих регионов - они имеют самое длинное логистическое плечо.

Всеукраинский Аграрный Совет обратился к министру аграрной политики и продовольствия Николаю Сольскому с просьбой помочь сохранить эту продукцию и вывезти ее на безопасную территорию, сообщает Агравери.

ВАР просит обеспечить вывоз зерновых грузов из элеваторов в прифронтовой зоне путем предоставления на соответствующие станции подвижного состава АО «Укрзализныця».

Эксперты ВАР подготовили ориентировочный перечень объемов готовых к вывозу зерновых на элеваторах и станции их примыкания, имеющих проблемы с организацией вывоза железнодорожным транспортом.

Потребность в вывозе зерновых из элеваторов может варьироваться в зависимости от ситуации в зоне боевых действий. Поэтому, в случае изменений в перечне хозяйствующих субъектов и объемов зерна, Всеукраинский Аграрный Совет проинформирует Минагрополитики дополнительно.





