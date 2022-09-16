Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объема своей сырой нефти, после того, как в декабре от нее окончательно откажется Европейский Союз.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, передает Бабель.

По данным Kpler, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе покупать у России до одного миллиона баррелей сырой нефти предстоящей зимой. Страны Ближнего Востока, которые этой зимой смогут покупать до 500 000 баррелей российской сырой нефти в день, могут перенаправить топливо на экспорт.

Российская нефтяная промышленность, на которую приходится около 10% мировой добычи, является ключевым источником дохода для кремля. Сейчас страны ЕС все еще покупают нефть в России, но в декабре большая часть импорта сырой нефти Urals окажется под запретом, а в феврале запрет распространится на российские нефтепродукты.

По оценкам Международного энергетического агентства это может сократить добычу нефти в России почти на два миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до 24 февраля, если Россия не сможет распределить потоки своей нефти.

В Bloomberg отмечают, что российские компании уже сейчас перенаправляют свои грузы в Азию, преимущественно Индию и Китай, поскольку некоторые европейские покупатели добровольно отказываются от их нефти.