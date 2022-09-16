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Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объема своей сырой нефти, после того, как в декабре от нее окончательно откажется Европейский Союз.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, передает Бабель.
По данным Kpler, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе покупать у России до одного миллиона баррелей сырой нефти предстоящей зимой. Страны Ближнего Востока, которые этой зимой смогут покупать до 500 000 баррелей российской сырой нефти в день, могут перенаправить топливо на экспорт.
Российская нефтяная промышленность, на которую приходится около 10% мировой добычи, является ключевым источником дохода для кремля. Сейчас страны ЕС все еще покупают нефть в России, но в декабре большая часть импорта сырой нефти Urals окажется под запретом, а в феврале запрет распространится на российские нефтепродукты.
По оценкам Международного энергетического агентства это может сократить добычу нефти в России почти на два миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до 24 февраля, если Россия не сможет распределить потоки своей нефти.
В Bloomberg отмечают, что российские компании уже сейчас перенаправляют свои грузы в Азию, преимущественно Индию и Китай, поскольку некоторые европейские покупатели добровольно отказываются от их нефти.
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Россия сможет найти новые рынки сбыта примерно для половины объема своей сырой нефти, после того, как в декабре от нее окончательно откажется Европейский Союз.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler, передает Бабель.
По данным Kpler, Индонезия, Пакистан, Бразилия, Южная Африка, Шри-Ланка и некоторые страны Ближнего Востока могут вместе покупать у России до одного миллиона баррелей сырой нефти предстоящей зимой. Страны Ближнего Востока, которые этой зимой смогут покупать до 500 000 баррелей российской сырой нефти в день, могут перенаправить топливо на экспорт.
Российская нефтяная промышленность, на которую приходится около 10% мировой добычи, является ключевым источником дохода для кремля. Сейчас страны ЕС все еще покупают нефть в России, но в декабре большая часть импорта сырой нефти Urals окажется под запретом, а в феврале запрет распространится на российские нефтепродукты.
По оценкам Международного энергетического агентства это может сократить добычу нефти в России почти на два миллиона баррелей в день по сравнению с уровнем до 24 февраля, если Россия не сможет распределить потоки своей нефти.
В Bloomberg отмечают, что российские компании уже сейчас перенаправляют свои грузы в Азию, преимущественно Индию и Китай, поскольку некоторые европейские покупатели добровольно отказываются от их нефти.