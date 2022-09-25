Минэкономики не ожидает в ближайшее время повышения цен на топливо после того, как Парламент частично вернул акциз. Об этом в эфире общенационального телемарафона «Единые новости» рассказал Первый заместитель Министра экономики Украины Денис Кудин, сообщается на сайте Кабмина.

— По нашему мнению, время для частичного возвращения акцизов выбрано удачно. Поскольку на украинском топливном рынке сказалась тенденция к снижению цены. Соответственно мы рассчитываем, что топливные сети смогут включить налог в существующую цену без ее увеличения. Увеличения цен на нефтепродукты в ближайшей перспективе мы не ожидаем, – заявил Денис Кудин.

По его словам, размер акциза составляет 3,5-4 грн. за литр. Но именно на столько сейчас должны упасть цены на топливо в Украине. Снижение стоимости топлива – это общемировая тенденция, связанная с подешевением нефти.

— Цена нефти на мировых рынках пошла вниз. Три месяца назад она достигала 120 долларов за баррель, а сейчас – на уровне 88 долларов за баррель. Это очень значительное понижение. Мировая экономика получила большую инфляцию в основном за счет роста цен на энергоносители. Правительства ведущих стран мира заинтересовались этим вопросом и начали искать пути, каким образом снизить цену. В рыночной экономике есть только один путь – это увеличить объем предложения. Соответственно на фоне заявлений Саудовской Аравии об увеличении добычи мировые цены пошли вниз. Этот фактор и дает нам возможность получить потенциальное понижение себестоимости производства горючего. Есть еще один фактор – это национальная валюта, которая после обновления фиксированного курса в начале лета, остается на нынешнем уровне. При сохранении фиксированного курса мы не ожидаем ценовых колебаний, – отметил Первый заместитель Министра экономики.

Также Денис Кудин подчеркнул, что дефицит топлива в ближайшее время на розничном рынке не ожидается.

— Рынок полностью обеспечен горючим. Мы наблюдаем даже профицит нефтепродуктов – операторы сумели накопить резервы и запасы, которых не хватало в период дефицита, – сказал Денис Кудин.

Он добавил, что сегодня произошла полная диверсификация поставок, и Украина – это первая страна в Европе, полностью отказавшаяся от российских нефтепродуктов.