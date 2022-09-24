23 сентября Министр финансов Украины Сергей Марченко, директор миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп и руководитель проекта USAID по реформированию государственных предприятий (SOERA) Крейг Р. ВанДевельде подписали Меморандум о взаимопонимании по развитию сотрудничества между Агентством США по международному развитию (USAID), Министерством финансов Украины и ООО Делойт Консалтинг.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В рамках этого Меморандума предусмотрено трехстороннее сотрудничество по оптимизации и укреплению существующих систем Правительства Украины по мониторингу, прозрачности, проверке и отчетности, которые используются для управления всеми средствами прямой бюджетной поддержки (ПБТ) от Правительства США.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Правительство Соединенных Штатов Америки через USAID предоставило Правительству Украины 8,5 млрд долларов США прямой бюджетной поддержки. В соответствии с подписанным Меморандумом также отмечено, что в будущем могут быть выделены дополнительные средства, поскольку Правительство США, включая USAID, по-прежнему отдано поддержке Правительства и народа Украины, защищающих свой суверенитет и демократию.

— Финансовая поддержка Соединенных Штатов Америки стала большой помощью для украинского народа, позволяя Правительству Украины финансировать такие неотложные нужды, как выплата зарплат учителям и медицинским работникам, а также пенсии и пособия для внутренне перемещенных лиц в условиях борьбы с агрессором. Для Правительства Украины абсолютным приоритетом является обеспечение прозрачного и ответственного использования международных средств на неотложные и первоочередные нужды для граждан Украины, – отметил во время подписания Сергей Марченко. — Помощь от США используется и будет использоваться прозрачно и эффективно, чтобы поддержать украинцев и противостоять губительным последствиям непровоцированного полномасштабного вторжения России. Американские налогоплательщики должны знать, что они оказывают важную поддержку народу Украины во время войны. Граждане Украины должны знать, что прямая бюджетная поддержка финансирует такие важные услуги, как здравоохранение и образование, а также обеспечивает украинцев продуктами питания, лекарствами и другими гуманитарными товарами. Сегодняшним соглашением USAID и Правительство Украины подтвердили нашу взаимную договоренность по обеспечению подотчетности и прозрачности использования прямой бюджетной поддержки американского народа, – сказал директор Миссии USAID в Украине Джеймс Хоуп.

Согласно условиям трехлетнего Меморандума о взаимопонимании, Министерство финансов Украины и проект USAID SOERA будут тесно сотрудничать с целью оптимизации и укрепления текущих систем мониторинга, верификации и отчетности Правительства Украины, укрепляя гарантии, которые используются для управления всеми средствами прямой бюджетной поддержки от Правительства США, а также усиление стратегической коммуникации Правительства Украины по использованию этих средств для обеспечения подотчетности и прозрачности.