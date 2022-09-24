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В субботу, 24 сентября, в рамках «зерновой инициативы» еще 8 судов отправятся из портов Большой Одессы.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
«Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тысячи тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы», – говорится в сообщении.
В настоящее время 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут свою очередь.
С начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 миллиона тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.
В субботу, 24 сентября, в рамках «зерновой инициативы» еще 8 судов отправятся из портов Большой Одессы.
Об этом сообщает пресс- служба Министерства инфраструктуры Украины в Facebook.
«Сегодня из портов Одессы и Черноморска отправятся 8 судов, на борту которых 131,3 тысячи тонн агропродукции. Продовольствие предназначено для стран Африки, Азии и Европы», – говорится в сообщении.
В настоящее время 6 судов уже вышли из портов, объединившись в караван, а еще два ждут свою очередь.
С начала работы зернового коридора 211 судов вывезли 4,7 миллиона тонн украинской агропродукции в страны Азии, Европы и Африки.