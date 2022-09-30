В связи с большим количеством запросов со стороны органов местной власти, Министерство финансов Украины сообщает, что Порядком размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг ( Постановление КМУ № 544 от 23.05.2018 ) предусмотрено, что временно свободные средства могут путём приобретения государственных ценных бумаг со сроком обращения до одного года (краткосрочные государственные облигации), от одного до пяти лет (среднесрочные государственные облигации) и более пяти лет (долгосрочные государственные облигации).

Об этом сообщается на сайте Правительства.

Покупка местными бюджетами государственных ценных бумаг – это не только инвестирование в самый надежный финансовый инструмент в стране и эффективное использование временно свободных средств, но и финансирование неотложных потребностей государства в условиях военного положения. На сегодня территориальные общины владеют ОВГЗ на сумму более 1 миллиарда гривен.

Подробная информация о покупке ОВГЗ местными бюджетами в разделе веб-сайта Министерства финансов «ОВГЗ для местных бюджетов».