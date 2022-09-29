Сенат США одобрил законопроект о временном финансировании правительственных программ, включающий $12,4 млрд в помощь Украине. Инициативу поддержали более 60 парламентариев, что необходимо для ее утверждения.

Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN, сообщает ZN.ua.

Средства будут направлены как на военную помощь, так и на финансовую поддержку правительства Украины.

На военные нужды планируют направить $3 млрд. Деньги пойдут на закупку и доставку оружия, техники и запасов, техобслуживания, выплату зарплат тыловому обеспечению, а также предоставление разведданных ВСУ и силам безопасности Украины.

Еще $4,5 млрд предлагается направить на экономическую поддержку Киева, в частности, обеспечение работы правительственных органов, что позволит обеспечить макроэкономическую стабильность и предоставлять базовые услуги для граждан.

Законопроект также разрешает президенту Джо Байдену передать Украине из арсеналов США вооружение на сумму $3,7 млрд. На пополнение США собственных запасов вооружений и производство новых боеприпасов заложено $2,04 млрд.

Около $3 млрд планируется потратить на обеспечение войск США, развернутых в Европе, еще $2 млн – на учет и контроль за расходованием средств в рамках оказания помощи. На подготовку и реагирование на потенциальные ядерные и радиационные инциденты в Украине предусмотрено $35 млн.

Законопроект должен быть одобрен обеими палатами Конгресса США до 1 октября. В противном случае с понедельника, 3 октября, федеральные ведомства будут вынуждены приостановить работу. Ожидается, что Палата представителей проголосует проект закона 30 сентября.

Напомним, с запросом о выделении Украине нового пакета экстренной военной и экономической помощи в размере $11,7 млрд. обратилась в администрацию президента США. Участники переговоров по соответствующему законопроекту предварительно согласились включить в него необходимую сумму.

Кроме того, в ближайшее время США планируют объявить о выделении Украине пакета помощи в размере $1,1 млрд. Новый пакет будет включать артиллерийские системы HIMARS и боеприпасы к ним, различные типы антидроновых и радиолокационных систем.