Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, цитируемый Reuters.
Как отмечает издание, Салливан сделал это заявление, осуждая Россию за псевдореферендумы и попытку аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.
О последнем пакете военной помощи Украине США объявили 28 сентября — он содержал дополнительные 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним и ряд других вооружений на общую сумму 1,1 млрд долларов.
Кроме того, Конгресс США 30 сентября окончательно одобрил законопроект о временных расходах, предусматривающий 12,3 миллиарда долларов новой помощи Украине. Речь идет, в частности, о 3 млрд военной поддержки и 4,5 млрд экономической помощи для правительства.
Еще в мае президент США Джо Байден подписал закон о помощи для Украины почти в 40 млрд долларов. Около 24 млрд долларов из этой суммы назначены на безопасность и оборонную помощь Украине. С тех пор США регулярно выделяли из этой суммы новые пакеты помощи.
Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, цитируемый Reuters.
Как отмечает издание, Салливан сделал это заявление, осуждая Россию за псевдореферендумы и попытку аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.
О последнем пакете военной помощи Украине США объявили 28 сентября — он содержал дополнительные 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним и ряд других вооружений на общую сумму 1,1 млрд долларов.
Кроме того, Конгресс США 30 сентября окончательно одобрил законопроект о временных расходах, предусматривающий 12,3 миллиарда долларов новой помощи Украине. Речь идет, в частности, о 3 млрд военной поддержки и 4,5 млрд экономической помощи для правительства.
Еще в мае президент США Джо Байден подписал закон о помощи для Украины почти в 40 млрд долларов. Около 24 млрд долларов из этой суммы назначены на безопасность и оборонную помощь Украине. С тех пор США регулярно выделяли из этой суммы новые пакеты помощи.