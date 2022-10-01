Об этом заявил советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан, цитируемый Reuters.

Как отмечает издание, Салливан сделал это заявление, осуждая Россию за псевдореферендумы и попытку аннексировать Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины.

О последнем пакете военной помощи Украине США объявили 28 сентября — он содержал дополнительные 18 установок HIMARS и боеприпасы к ним и ряд других вооружений на общую сумму 1,1 млрд долларов.

Кроме того, Конгресс США 30 сентября окончательно одобрил законопроект о временных расходах, предусматривающий 12,3 миллиарда долларов новой помощи Украине. Речь идет, в частности, о 3 млрд военной поддержки и 4,5 млрд экономической помощи для правительства.

Еще в мае президент США Джо Байден подписал закон о помощи для Украины почти в 40 млрд долларов. Около 24 млрд долларов из этой суммы назначены на безопасность и оборонную помощь Украине. С тех пор США регулярно выделяли из этой суммы новые пакеты помощи.