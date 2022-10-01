По решению правительства начинается поэтапная передача функций администрирования жилищных субсидий и льгот Пенсионному фонду Украины.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Так, уже с октября Фонд производит выплату назначенных органами социальной защиты населения жилищных субсидий и льгот. Выплаты будут производиться независимо от того, является ли субсидиант или льготник пенсионером или нет.

До 1 декабря 2022 г. порядок обращения за назначением субсидий и, собственно, механизм назначения жилищных субсидий и льгот не меняется. Все данные для выплат поступят в Фонд в электронном виде.

Прием документов от граждан и назначение выплат в октябре-ноябре продолжают осуществлять органы социальной защиты населения.

С 1 декабря 2022 года обращаться за оформлением жилищных субсидий и льгот следует в органы Пенсионного фонда Украины, работающие по принципу экстерриториальности. То есть подавать заявления можно в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины, независимо от места жительства граждан.

Такой порядок назначения и выплаты жилищных субсидий и льгот населению предусмотрен постановлением Кабинета Министров Украины от 16.09.2022 № 1041 «Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа».