С приближением холодов стоит задуматься о том, в чем вы будете встречать холодное время года. Важно, чтобы это была стильная и одновременно теплая вещь. Поскольку зимняя куртка — довольно востребованное изделие у мужчин в любом возрасте, многие бренды предлагают его в огромном ассортименте. Нужно лишь определиться, какая именно верхняя одежда подходит вам, и на какие критерии стоит обратить внимание в первую очередь.

Популярные фасоны мужских курток

Все фасоны остаются актуальными из года в год, так как в вопросе выбора важно, чтобы конкретный крой подходил вашему телосложению и образу жизни. Самыми популярными остаются такие варианты:

парка — отличное решение для городской жизни, утепленные модели имеют длину до середины бедра, в них тепло даже в сильно холодную погоду;

пуховик — классика зимнего сезона, чаще всего в качестве утеплителя используется пух и синтетика;

дутик — короткая куртка, довольно широкая и огромная, поэтому ее чаще всего выбирают подростки.





В выборе фасона важно обращать внимание на длину. Например, длинные изделия лучше всего смотрятся на высоких мужчинах, а вот при невысоком росте такие куртки будут излишне громоздкими.

Основные критерии выбора мужских курток на зиму

Чтобы куртка служила долго, уделите внимание анализу материалов, из которого она изготовлена. Лучшим вариантом для зимы будут шерсть и кашемир, так как они хорошо защищают от ветра и морозов. В качестве застежки хорошо выбирать молнию или кнопки. Если это пуговицы, то они обязательно должны быть крупными, в противном случае вам будет неудобно застегивать верхнюю одежду в перчатках.





Для надежной защиты от холодов большое значение имеет качество швов. Они могут быть частично или полностью проклеенными. Последний вариант идеален для тех, кто много времени проводит на морозе. Подобрать теплую и одновременно стильную зимнюю куртку для мужчин можно в интернет-магазине INTERTOP, где собран огромный ассортимент предложений от известных украинских и мировых брендов.



