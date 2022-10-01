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С приближением холодов стоит задуматься о том, в чем вы будете встречать холодное время года. Важно, чтобы это была стильная и одновременно теплая вещь. Поскольку зимняя куртка — довольно востребованное изделие у мужчин в любом возрасте, многие бренды предлагают его в огромном ассортименте. Нужно лишь определиться, какая именно верхняя одежда подходит вам, и на какие критерии стоит обратить внимание в первую очередь.
Все фасоны остаются актуальными из года в год, так как в вопросе выбора важно, чтобы конкретный крой подходил вашему телосложению и образу жизни. Самыми популярными остаются такие варианты:
парка — отличное решение для городской жизни, утепленные модели имеют длину до середины бедра, в них тепло даже в сильно холодную погоду;
пуховик — классика зимнего сезона, чаще всего в качестве утеплителя используется пух и синтетика;
дутик — короткая куртка, довольно широкая и огромная, поэтому ее чаще всего выбирают подростки.
В выборе фасона важно обращать внимание на длину. Например, длинные изделия лучше всего смотрятся на высоких мужчинах, а вот при невысоком росте такие куртки будут излишне громоздкими.
Чтобы куртка служила долго, уделите внимание анализу материалов, из которого она изготовлена. Лучшим вариантом для зимы будут шерсть и кашемир, так как они хорошо защищают от ветра и морозов. В качестве застежки хорошо выбирать молнию или кнопки. Если это пуговицы, то они обязательно должны быть крупными, в противном случае вам будет неудобно застегивать верхнюю одежду в перчатках.
Для надежной защиты от холодов большое значение имеет качество швов. Они могут быть частично или полностью проклеенными. Последний вариант идеален для тех, кто много времени проводит на морозе. Подобрать теплую и одновременно стильную зимнюю куртку для мужчин можно в интернет-магазине INTERTOP, где собран огромный ассортимент предложений от известных украинских и мировых брендов.
С приближением холодов стоит задуматься о том, в чем вы будете встречать холодное время года. Важно, чтобы это была стильная и одновременно теплая вещь. Поскольку зимняя куртка — довольно востребованное изделие у мужчин в любом возрасте, многие бренды предлагают его в огромном ассортименте. Нужно лишь определиться, какая именно верхняя одежда подходит вам, и на какие критерии стоит обратить внимание в первую очередь.
Все фасоны остаются актуальными из года в год, так как в вопросе выбора важно, чтобы конкретный крой подходил вашему телосложению и образу жизни. Самыми популярными остаются такие варианты:
парка — отличное решение для городской жизни, утепленные модели имеют длину до середины бедра, в них тепло даже в сильно холодную погоду;
пуховик — классика зимнего сезона, чаще всего в качестве утеплителя используется пух и синтетика;
дутик — короткая куртка, довольно широкая и огромная, поэтому ее чаще всего выбирают подростки.
В выборе фасона важно обращать внимание на длину. Например, длинные изделия лучше всего смотрятся на высоких мужчинах, а вот при невысоком росте такие куртки будут излишне громоздкими.
Чтобы куртка служила долго, уделите внимание анализу материалов, из которого она изготовлена. Лучшим вариантом для зимы будут шерсть и кашемир, так как они хорошо защищают от ветра и морозов. В качестве застежки хорошо выбирать молнию или кнопки. Если это пуговицы, то они обязательно должны быть крупными, в противном случае вам будет неудобно застегивать верхнюю одежду в перчатках.
Для надежной защиты от холодов большое значение имеет качество швов. Они могут быть частично или полностью проклеенными. Последний вариант идеален для тех, кто много времени проводит на морозе. Подобрать теплую и одновременно стильную зимнюю куртку для мужчин можно в интернет-магазине INTERTOP, где собран огромный ассортимент предложений от известных украинских и мировых брендов.