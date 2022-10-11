В Украине за март-сентябрь 2022 инфляция составляет 18,3%.

Как передает Укринформ, об этом сообщил председатель Совета Национального банка Богдан Данилишин в Фейсбуке.

Потребительские цены в сентябре 2022 г. выросли на 1,9% по сравнению с августом. В годовом исчислении инфляция ускорилась с 23,8% до 24,6%. В сентябре 2021 г. была зафиксирована инфляция в 1,2%. За 7 месяцев войны (за март-сентябрь) инфляция составила 18,3%», – говорится в сообщении.

По словам Данилишина, опережающими темпами росли цены на продукты питания, топливо, транспортные услуги. Продукты питания подорожали на 21% (в годовом измерении +32%), автомобильное топливо и смазочные масла – на 46% (в годовом измерении +66%), транспортные услуги – на 25% (в годовом измерении +31%). Среди продуктов питания за время войны больше подорожали хлебопродукты (+24%), рыба (+34%), фрукты (+67%), сахар (+34%).

Однако цены отдельных товаров из-за избыточного производства, логистических ограничений и других структурных факторов росли значительно медленнее среднего показателя инфляции: яйца выросли в цене всего на 4%, овощи – на 5%. Также из-за административного моратория на повышение стоимости коммунальных платежей почти не росли в цене услуги на содержание жилья – всего на 4% за время войны.