Если мечтали обновить телевизор, Черная пятница 2022 — удачный момент для этого. С 21 по 27 ноября магазины предложат Smart TV от разных брендов по низким ценам, можно выгодно купить топовую модель. Мы расскажем, почему стоит приобрести телевизоры именно в этот день, на какие модели обратить внимание.

Преимущества покупок в Черную пятницу

Это единственный период в году, когда цены падают до минимума. В Черную пятницу магазины устраивают грандиозные распродажи, вероятность купить много вещей очень велика. Ведь так сложно удержаться, когда видишь хороший товар и низкий прайс.

Традиция дня грандиозного шопинга пришла с запада и быстро обрела популярность. покупатели сметают полки с техникой, одеждой и другими позициями. Смарт ТВ — популярная категория для покупок. Рассмотрим, какие модели можно присмотреть.

Samsung UE43AU7100UXUA: максимум цветовоспроизведения

Получите массу впечатлений от просмотра благодаря технологии PurColor – предельно реалистичное отображение картинки. Телевизор с диагональю 43 дюйма подойдет для гейминга и просмотра любимых фильмов, телепередач. Возможности электроники:

Crystal Processor 4K – обеспечивает детализацию сцен, анализирует просматриваемый контент, настраивает контраст и яркость, чтобы картинка выглядела максимально естественно. Motion Xcelerator – технология управляет динамичностью сцен. Кадры меняются плавно, пользователь смотрит контент, словно в кинотеатре. High-Dynamic Range – максимальная контрастность картинки обеспечена. Технология HDR в сочетании с разрешением 4К обуславливают реалистичность каждой сцены.

Samsung UE43AU7100UXUA — модель не из бюджетных, но в Черную пятницу ее можно себе позволить.

Sony KD55X81JR — технологичность в каждом дюйме

Этот телевизор — маленький кинотеатр в вашем доме. Искусственный интеллект анализирует контент, настраивая звук и контраст изображения. Окунитесь полностью в атмосферу фильма, будто в кинозале. Управлять техникой можно с помощью голоса. Просто скажите, что хотите посмотреть, Smart TV быстро найдет это.

Sony KD55X81JR подключается к системе «умный дом». Запускать стирку, выключать плиту можно, не отрываясь от просмотра любимой передачи или кино. Характеристики устройства:

диагональ — 55 дюймов;

разрешение — 3840х2160 точек;

соотношение сторон — 16:9;

встроенная память — 16 ГБ.

На экран можно выводить изображение со смартфона. Посмотрите фотографии с отпуска на большом экране, чтобы вспомнить приятные моменты. В день шопинга это технологичное устройство станет более доступным к приобретению.

LG 75QNED916PA: все для профессионального гейминга

Подключите консоль и наслаждайтесь невероятным геймплеем. Выразительные светлые и глубокие черные оттенки достигаются благодаря технологии LG QNED mini LED. Реалистичные текстуры позволяют игроку стать частью геймплея. Absolute Color и Game Optimizer — все для триумфальных побед. Эта модель невероятно тонкая, она органично дополнит любой интерьер.

Приобрести топовые телевизоры в Черную пятницу можно с максимальной выгодой. Отправьтесь в магазин или посетите онлайн-каталоги. Второй вариант более удобный, ведь не нужно стоять в очередях и товар точно будет в наличии. Покупки онлайн можно совершать в любом месте. Экономьте время при выборе устройств, фильтруйте по параметрам, например, ценам, диагонали, техническим характеристикам.

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