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Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для поставки оружия и оборудования.
Об этом сообщает Politico.
Такое обсуждение последовало после того, как в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагон о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины.
Также отметим, что Пентагон подтвердил, что контактировал с Маском по поводу возможного финансирования услуг для Украины, но там не исключили возможности сотрудничества украинских военных с другими операторами спутниковой связи и Интернета.
При этом позже глава SpaceX Илон Маск заявил, что продолжит финансировать сервис. Но официальный представитель США, участвовавший в дискуссиях, сказал, что нет уверенности в том, что Маску можно доверять.
Отмечается, что наиболее вероятным источником финансирования, по словам нескольких представителей правительства и промышленности, может быть Инициатива содействия безопасности Украины, которая используется для приобретения оружия и услуг для ВСУ. Так, Украина могла бы обратиться с запросом на оборудование спутниковой связи так же, как обращается за другой военной помощью.
Пентагон рассматривает возможность финансирования интернет-услуг Starlink для Украины из фонда, используемого для поставки оружия и оборудования.
Об этом сообщает Politico.
Такое обсуждение последовало после того, как в прошлом месяце компания SpaceX предупредила Пентагон о том, что больше не сможет финансировать спутниковые терминалы и услуги связи для Украины.
Также отметим, что Пентагон подтвердил, что контактировал с Маском по поводу возможного финансирования услуг для Украины, но там не исключили возможности сотрудничества украинских военных с другими операторами спутниковой связи и Интернета.
При этом позже глава SpaceX Илон Маск заявил, что продолжит финансировать сервис. Но официальный представитель США, участвовавший в дискуссиях, сказал, что нет уверенности в том, что Маску можно доверять.
Отмечается, что наиболее вероятным источником финансирования, по словам нескольких представителей правительства и промышленности, может быть Инициатива содействия безопасности Украины, которая используется для приобретения оружия и услуг для ВСУ. Так, Украина могла бы обратиться с запросом на оборудование спутниковой связи так же, как обращается за другой военной помощью.