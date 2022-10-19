Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда Государственного бюджета 36,9 млн грн на восстановление объектов государственной формы собственности в Киеве, пострадавших из-за ракетных атак России 10 октября. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило 18 октября.

Об этом сообщается на сайте Кабмина.

— Враг продолжает уничтожать не только критическую инфраструктуру и дома мирных жителей — он разрушает и наши памятники архитектуры, учебные заведения и культуры. Сегодня Правительство дополнительно выделило государственным органам почти 37 млн грн на восстановление поврежденных государственных объектов столицы в результате ракетных атак 10 октября. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить свое культурное и образовательное наследие, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Таким образом, выделенные средства будут направлены именно на восстановление зданий: Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и здания Киевского профессионального колледжа связи, Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом», Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Большого конференц -зал Национальной академии наук Украины, Национального научно-природоведческого музея, Национальной академии наук Украины, Национальной филармонии Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национального музея литературы Украины и других.

Напомним, 14 октября правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительно 300 млн грн для восстановления поврежденных объектов на территории Киевской области.