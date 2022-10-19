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Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда Государственного бюджета 36,9 млн грн на восстановление объектов государственной формы собственности в Киеве, пострадавших из-за ракетных атак России 10 октября. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило 18 октября.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
— Враг продолжает уничтожать не только критическую инфраструктуру и дома мирных жителей — он разрушает и наши памятники архитектуры, учебные заведения и культуры. Сегодня Правительство дополнительно выделило государственным органам почти 37 млн грн на восстановление поврежденных государственных объектов столицы в результате ракетных атак 10 октября. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить свое культурное и образовательное наследие, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Таким образом, выделенные средства будут направлены именно на восстановление зданий: Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и здания Киевского профессионального колледжа связи, Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом», Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Большого конференц -зал Национальной академии наук Украины, Национального научно-природоведческого музея, Национальной академии наук Украины, Национальной филармонии Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национального музея литературы Украины и других.
Напомним, 14 октября правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительно 300 млн грн для восстановления поврежденных объектов на территории Киевской области.
Кабинет Министров Украины выделил из резервного фонда Государственного бюджета 36,9 млн грн на восстановление объектов государственной формы собственности в Киеве, пострадавших из-за ракетных атак России 10 октября. Соответствующее распоряжение Правительство одобрило 18 октября.
Об этом сообщается на сайте Кабмина.
— Враг продолжает уничтожать не только критическую инфраструктуру и дома мирных жителей — он разрушает и наши памятники архитектуры, учебные заведения и культуры. Сегодня Правительство дополнительно выделило государственным органам почти 37 млн грн на восстановление поврежденных государственных объектов столицы в результате ракетных атак 10 октября. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы сохранить свое культурное и образовательное наследие, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Таким образом, выделенные средства будут направлены именно на восстановление зданий: Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и здания Киевского профессионального колледжа связи, Национального центра делового и культурного сотрудничества «Украинский Дом», Национальной библиотеки Украины имени В. И. Вернадского, Большого конференц -зал Национальной академии наук Украины, Национального научно-природоведческого музея, Национальной академии наук Украины, Национальной филармонии Украины, Национального музея Тараса Шевченко, Национального музея литературы Украины и других.
Напомним, 14 октября правительство выделило из резервного фонда государственного бюджета дополнительно 300 млн грн для восстановления поврежденных объектов на территории Киевской области.