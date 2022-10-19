Кабинет Министров Украины выделил Харьковской области из резервного фонда государственного бюджета еще 300 млн. грн. для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов.

Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 18 октября, сообщается на сайте учреждения.

— С начала вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины повреждены или разрушены более 11,4 тысяч инфраструктурных объектов. И каждый день враг продолжает цинично обстреливать жилые дома, больницы, объекты критической инфраструктуры. Но Харьковщина держит строй, и сегодня в поддержку общин области правительство выделило дополнительные 300 млн грн, которые пойдут на восстановление надлежащих условий проживания для людей, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

Средства пойдут на первоочередной ремонт жилой и социальной инфраструктуры, сетей и систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотвода, отопления, электрических сетей.

В целом, Правительство уже выделило из резервного фонда государственного бюджета Харьковской ОВА более 1 млрд грн на ликвидацию последствий боевых действий и другие меры. В настоящее время в области полностью завершены восстановительные работы на 252 объектах.