|Швидкість вітру:
|1.8 м/с
|Схід сонця:
|07:15
|Захід сонця:
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|3.3 м/с
|Схід сонця:
|07:26
|Захід сонця
|17:59
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38.15 грн
|39.15 грн
Кабинет Министров Украины выделил Харьковской области из резервного фонда государственного бюджета еще 300 млн. грн. для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов.
Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 18 октября, сообщается на сайте учреждения.
— С начала вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины повреждены или разрушены более 11,4 тысяч инфраструктурных объектов. И каждый день враг продолжает цинично обстреливать жилые дома, больницы, объекты критической инфраструктуры. Но Харьковщина держит строй, и сегодня в поддержку общин области правительство выделило дополнительные 300 млн грн, которые пойдут на восстановление надлежащих условий проживания для людей, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Средства пойдут на первоочередной ремонт жилой и социальной инфраструктуры, сетей и систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотвода, отопления, электрических сетей.
В целом, Правительство уже выделило из резервного фонда государственного бюджета Харьковской ОВА более 1 млрд грн на ликвидацию последствий боевых действий и другие меры. В настоящее время в области полностью завершены восстановительные работы на 252 объектах.
Кабинет Министров Украины выделил Харьковской области из резервного фонда государственного бюджета еще 300 млн. грн. для ликвидации последствий боевых действий и восстановления инфраструктуры населенных пунктов.
Соответствующее решение Правительство приняло на заседании 18 октября, сообщается на сайте учреждения.
— С начала вооруженной агрессии РФ на территории Харьковщины повреждены или разрушены более 11,4 тысяч инфраструктурных объектов. И каждый день враг продолжает цинично обстреливать жилые дома, больницы, объекты критической инфраструктуры. Но Харьковщина держит строй, и сегодня в поддержку общин области правительство выделило дополнительные 300 млн грн, которые пойдут на восстановление надлежащих условий проживания для людей, - отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.
Средства пойдут на первоочередной ремонт жилой и социальной инфраструктуры, сетей и систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотвода, отопления, электрических сетей.
В целом, Правительство уже выделило из резервного фонда государственного бюджета Харьковской ОВА более 1 млрд грн на ликвидацию последствий боевых действий и другие меры. В настоящее время в области полностью завершены восстановительные работы на 252 объектах.