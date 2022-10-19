Несмотря на крайне сложную ситуацию, в которой оказалась экономика и публичные финансы Украины в 2022 году в результате полномасштабной вооруженной агрессии России, Правительство продолжает в полной мере выполнять все свои социальные обязательства и поддерживать граждан, нуждающихся в защите государства в это сложное время. В частности, правительством в полном объеме осуществляются пенсионные выплаты.

В результате вооруженной агрессии и значительных вызовов безопасности и экономической ситуации в 2022 году не был своевременно принят проект бюджета Пенсионного фонда Украины на текущий год. Несмотря на это, Пенсионный фонд своевременно производил выплату пенсий для граждан.

14 октября Кабинет Министров Украины утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2022 год. Это решение обеспечит непрерывность и своевременность пенсионных выплат и дальше, с учетом особенностей завершения бюджетного периода.

Принятый бюджет ПФУ определяет общую сумму доходов бюджета Пенсионного фонда Украины на 2022 год на сумму 594,2 млрд грн, из которых собственные поступления составляют 386,5 млрд грн. В частности, 355,6 млрд грн – сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, распределенная на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Еще 207,7 млрд грн – это средства Государственного бюджета Украины на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений, назначенных по пенсионным программам (в том числе 0,815 млрд грн на выплату ежегодной разовой помощи ветеранам войны и жертвам нацистских преследований) и дефициту средств Пенсионного фонда Украины в размере 18,2 млрд. грн.

Расходы бюджета Пенсионного фонда Украины на 2022 год предусмотрены в размере 594,2 млрд. грн. и учитывают все социальные обязательства для обеспечения своевременных выплат пенсионерам в полном объеме.