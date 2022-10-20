Подарочные корзины с наполнением из цветов, продуктов, фруктов пользуются популярностью уже не первое столетие. А мода на такие ансамбли дарить пошла от цветочниц, которые продавали на площадях больших европейских городов цветы, уложенные для большего удобства в корзины. Сейчас, эти композиции представляют собой уникальное творение профессиональных флористов https://www.superflowers.com.ua/podarochnye-korziny/

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Ансамбли из цветов в корзине, дополненные фруктами, колбасными изделиями, дорогим алкоголем или шоколадными конфетами станут приятным подарком близким людям. Они выглядят эффектно, и составляются из высококачественных продуктов и самых свежих растений. Презент будет актуален на Новый год, 14 февраля, 8 марта, Пасху, День рождения, и по другим поводам или без них. Он способен поднять настроение, подарить улыбку, и показать, что этот человек не безразличен.

Подарочные корзины бывают нескольких видов:

фруктовые – составляются из нескольких видов фруктов, и дополняются зелеными растениями, цветами;

цветочные – представляют собой цветочный ансамбль, в корзине, которая заменяет вазу;

комбинированные – делаются из цветов, фруктов, сладостей, продуктов (колбаса, алкоголь, дорогие сорта твердых сыров).

В подарочных корзинах используются розы, герберы, лилии, и другие виды цветов, а из фруктов могут укладываться яблоки, груши, бананы, цитрусовые, тропические экзоты.

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