25 листопада пройде футбольна зустріч Катар — Сенегал. Результат гри важливий для обох суперників, через те, що перемога може зберегти шанси на вихід в наступний етап змагань. Великого розриву в класі команд немає. Про це свідчать і коефіцієнти в букмекерській конторі Паріматч.

Катар отримав право зіграти на Чемпіонаті світу в якості країни-господарки турніру, тому у відбірковій частині збірна участі не приймала. Але команда провела серію товариських зустрічей, за результатами яких залишила непогане враження. Рівень опозиції хоч і не був надто високим, проте колектив виглядав досить злагоджено. Відмітимо нічийні рахунки з клубами Фіорентина, Мальорка, Антверпен та Лаціо. Також миром катарці розійшлися зі збірною Словенії та Чилі. Перемагала команда в поточному році в іграх проти збірних Болгарії, Гани, Домінікани, а також проти клубу Удінезе.

Збірна Сенегалу є однією з найсильніших національних команд Африки. Колектив досить легко кваліфікувався на Мундіаль, а також зайняв третє місце в Кубку КОСАФА. В поточному році збірна провела багато матчів, що допомагає футболістам зберігати ігровий тонус та підтримувати злагодженість в діях. Окрім великої кількості офіційних зустрічей, «леви теранги» перед початком Чемпіонату світу зіграли кілька товариських зустрічей. Зокрема, зафіксовано перемогу над Болівією 2:0 та нічию з Іраном 1:1.

Ставки на гру Катар — Сенегал по лінії Паріматч

Футбольні аналітики віддають перевагу номінальним гостям. Зробити прогноз на дане протистояння уже можна в лінії букмекерської контори Паріматч. На основні результати виставлені такі коефіцієнти:

Перемога Катару – 3,95;

Нічия – 3,15;

Сенегал – 2,08.

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