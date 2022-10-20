Руководство Энергетического Сообщества предложило усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.

Об этом сообщает пресс- служба Минэнерго.

В четверг министр энергетики Герман Галущенко встретился с директором Секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским и его заместителем по обсуждению текущей ситуации.

Стороны обсудили текущую ситуацию с продолжением россиянами массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, последствия разрушений, а также меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации.

Галущенко поблагодарил Сообщество за создание и работу Фонда энергетической поддержки Украины, а также координацию предоставления международными партнерами материалов и оборудования для украинского энергетического сектора.

«Эта помощь значительно облегчает работу энергетиков, которые ежедневно проводят восстановление и ремонты подвергшихся атакам», – констатировали в Минэнерго.

В свою очередь, руководители Энергетического Сообщества предложили усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.