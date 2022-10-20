|Швидкість вітру:
|5.8 м/с
|Схід сонця:
|07:16
|Захід сонця:
|17:57
|Температура завтра:
|+12 C°
|Швидкість вітру:
|4 м/с
|Схід сонця:
|07:27
|Захід сонця
|17:57
|Температура завтра:
|+9 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.95 грн
|40.45 грн
|EUR
|38 грн
|39 грн
Руководство Энергетического Сообщества предложило усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.
Об этом сообщает пресс- служба Минэнерго.
В четверг министр энергетики Герман Галущенко встретился с директором Секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским и его заместителем по обсуждению текущей ситуации.
Стороны обсудили текущую ситуацию с продолжением россиянами массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, последствия разрушений, а также меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации.
Галущенко поблагодарил Сообщество за создание и работу Фонда энергетической поддержки Украины, а также координацию предоставления международными партнерами материалов и оборудования для украинского энергетического сектора.
«Эта помощь значительно облегчает работу энергетиков, которые ежедневно проводят восстановление и ремонты подвергшихся атакам», – констатировали в Минэнерго.
В свою очередь, руководители Энергетического Сообщества предложили усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.
Руководство Энергетического Сообщества предложило усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.
Об этом сообщает пресс- служба Минэнерго.
В четверг министр энергетики Герман Галущенко встретился с директором Секретариата Энергетического Сообщества Артуром Лорковским и его заместителем по обсуждению текущей ситуации.
Стороны обсудили текущую ситуацию с продолжением россиянами массированных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры Украины, последствия разрушений, а также меры, предпринимаемые для стабилизации ситуации.
Галущенко поблагодарил Сообщество за создание и работу Фонда энергетической поддержки Украины, а также координацию предоставления международными партнерами материалов и оборудования для украинского энергетического сектора.
«Эта помощь значительно облегчает работу энергетиков, которые ежедневно проводят восстановление и ремонты подвергшихся атакам», – констатировали в Минэнерго.
В свою очередь, руководители Энергетического Сообщества предложили усилить сотрудничество и помощь Украине по ряду направлений.