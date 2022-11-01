Вооруженные силы Украины за минувшие сутки ликвидировали 650 российских военных. В общей сложности с 24 февраля по 1 ноября уничтожили около 72 тысяч 470 захватчиков.

Об этом сообщает Генеральный штаб.

Также уничтожено 2698 российских танков (+12 единиц), боевых бронированных машин – 5501 (+16), артиллерийских систем – 1730 (+2), РСЗО – 383 (+0), средств ПВО – 197 (+0), самолетов – 2 (+1), вертолетов – 257 (+4), БПЛА оперативно-тактического уровня – 1415 (+2), крылатых ракет ‒ 397 (+45), кораблей / катеров ‒ 16 (+0), автомобильной техники и автоцистерн – 4143 (+15), специальной техники – 154 (+0).

Напомним, что в течение минувшего дня, 31 октября, авиация ВСУ атаковала скопление личного состава оккупантов на опорном пункте противника в районе Снигиревки Николаевской области.