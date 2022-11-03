Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.

Поддержали госбюджет 295 депутатов, еще 35 воздержались, сообщил народный депутат от «Голоса» Ярослав Железняк.

— Это рекорд по наиболее раннему принятию бюджета за историю Украины, — отметил Ярослав Железняк.

Часто принятие бюджета происходило в декабре, почти в конце года. Однако последние три года бюджет принимают в ноябре или начале декабря. Например, за бюджет-2020 проголосовали 14 ноября 2019 года, а бюджет-2022 - 2 декабря 2021 года.

Ко второму чтению правительство предложило следующие показатели: доходы на уровне 1,32 триллиона гривен, расходы - 2,58 триллиона гривен, а дефицит - 1,29 триллиона гривен.

Кабмин изменил прогноз роста ВВП на 2023 год с 4,6% на 3,2%, а прогноз инфляции снизился с 30% до 28%. Согласно прогнозу, среднегодовой курс доллара 2023 года будет в пределах 42,2 грн, а к концу года — 45,8 грн.

Напомним, что Верховная Рада приняла в целом закон №6482 о добровольном военном учете для женщин, за это решение проголосовало 287 народных депутатов.