Верховная Рада приняла в целом законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Доркумент в общей сложности поддержали 316 нардепов.
По словам Ярослава Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:
Также ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относятся лица, имеющие значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).
Напомним, Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.
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Верховная Рада приняла в целом законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.
Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Доркумент в общей сложности поддержали 316 нардепов.
По словам Ярослава Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:
Также ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относятся лица, имеющие значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).
Напомним, Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.