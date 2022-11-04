Верховная Рада приняла в целом законопроект №8008 по защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Доркумент в общей сложности поддержали 316 нардепов.

По словам Ярослава Железняка, законопроектом, в частности, предусмотрено:

недопущение к управлению и управлению субъектами первичного денежного мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ;

расширение перечня высокорисковых клиентов гражданами и юридическими лицами, являющимися резидентами РФ, и/или деятельность, которых связана с ней;

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинге о пороговых операциях с субъектами, связанными с РФ.

Нардеп отметил, что были поддержаны правки 16,19 и 22, которыми сократили срок статуса ПЭП (политически значимые лица — Politically Exposed Persons) с пожизненного до 3 лет после должности.

Также ко второму чтению убрали правку, что к высокому риску деловых отношений относятся лица, имеющие значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов).

Напомним, Верховная Рада 3 ноября окончательно приняла государственный бюджет Украины на 2023 год.