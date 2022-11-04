Министерство экономики ожидает, что к концу 2022 года в Украине будет примерно 2,6 миллиона безработных, что почти вдвое больше, чем в 2021 году.

Об этом рассказала заместитель министерства экономики Украины Татьяна Бережная в эфире «Украинского радио».

По ее словам, министерство отслеживает как зарегистрированную в центре занятости безработицу, так и общую. В настоящее время в центре занятости зарегистрирована 241 тысяча безработных — это те, кто стал на учет. По состоянию на 23 февраля таковых было 317 тысяч человек. Число уменьшилось, потому что люди выехали за границу, находятся на временно оккупированных территориях.

Однако с лета, по словам Бережной, количество безработных стало увеличиваться. Об этом свидетельствует то, что предложение на рынке труда меньше, чем в прошлом году: сейчас в центре занятости зарегистрирована 31 тысяча вакансий, а в 2021-м в это время их было 70 тысяч.

— Сейчас на рабочее место претендует 8 безработных, а в прошлом году в этот же период на одно рабочее место претендовало 4 человека, — рассказала Татьяна Бережная.

Данные из центра занятости показывают только количество людей, вставших на учет. Чтобы получить фактическое количество безработных Минэкономики провело моделирование. Так, к концу года ожидается около 2,6 миллиона безработных. В 2021 году было 1,7 миллионов безработных.

По словам Татьяны Бережной, больше всего вакансий представляют предприятия, составляющие долю перерабатывающей промышленности, занятые в торговле, в образовании, здравоохранении и оказании социальной помощи.

Как и до 24 февраля, сейчас предоставляется больше всего вакансий для трудоустройства рабочих по обслуживанию и эксплуатации оборудования и машин - водителей и токарей; квалифицированных рабочих с инструментом — швей, пекарей, маляров, слесарей-сантехников.

Напомним, по оценкам Министерства финансов, в следующем году ежемесячный дефицит бюджета составит $3-4 млрд.