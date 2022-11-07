Текущая энергетическая ситуация в Украине не влияет на эффективность и стабильность работы банков, а у Нацбанка и банков есть соответствующие протоколы на случай более серьезных проблем.

Об этом на прессбрифинге сообщил глава НБУ Андрей Пышный, передает Интерфакс-Украина.

— Я не считаю, что энергетическая ситуация будет иметь критическое влияние, мы предусмотрели развитие таких событий, — сказал Андрей Пышный.

По его словам, на сегодняшний день созданы системы резервного энергообеспечения и соответствующие запасы топлива, этот вопрос является приоритетом для НБУ.

Также Андрей Пышный отметил, что у Нацбанка есть соответствующие протоколы поведения в случае проблем и перебоев с электроэнергией.

— Уверяю вас, отработано уже много разных сценариев развития событий, и у нас есть четкое понимание, как действовать и что делать: когда, с кем, в какой последовательности. Фактически по каждому возможному развитию событий ситуация с энергетикой прогнозировалась, она была учтена, эта ситуация в фокусе нашего внимания сегодня, я надеюсь, мы сработаем как всегда эффективно и ответственно в этом плане, — подчеркнул глава НБУ.

Андрей Пышный напомнил, что базовый сценарий НБУ, легший в основу принятия монетарного решения, также учитывает достаточное количество факторов, включая недоступность около 40% критической и энергетической системы.

Ранее сообщалось, что в Киеве планируется тотальная эвакуация в случае полного отказа электросети. Вывезти из города собираются 3 миллиона человек.