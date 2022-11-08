«Укргаздобыча» пробурила новую скважину в Харьковской области, которая дает 140 тыс. куб. м газа в сутки.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на пресс-службу «Нефтегаз Украины».

— Такой значительный результат достигли на месторождении, которое эксплуатируется уже полвека и почти истощено. Это стало возможным благодаря обновленным геологическим данным, а также применению новейших технологий для интенсификации добычи, сообщила пресс-служба.

Дополнительная добыча газа поможет более стабильно пройти нынешний отопительный сезон, добавили в пресс-службе.

Напомним, в сентябре во Львовской области начала работу новая высокодебитная скважина. Она будет обеспечивать добычу 115 тысяч кубометров газа в сутки.