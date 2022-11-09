В рамках «зерновой инициативы» 9 ноября из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли три судна с украинским маслом.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

— «Зерновая инициатива»: из портов «Одесса», «Черноморск» и «Южный» вышли 3 судна из 21,6 тыс. тонн масла для стран Азии и Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в украинские порты под загрузку двигаются 9 судов.

Во вторник, 8 ноября, в порты зашли 7 балкеров по украинской агропродукции. Среди них балкер STARVOS под погрузку 55 тыс. т пшеницы для Йемена.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 10,1 млн т агропродукции. В общей сложности из украинских портов вышло 435 судов с агропродукцией для стран Азии, Европы и Африки.

Напомним, Россия решила вернуться к выполнению зернового соглашения, из которого оно самовольно «вышло» 29 октября.