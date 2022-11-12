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Сборная Бразилии занимает первое место в мировом рейтинге ФИФА. Также она является главным фаворитом победы на ЧМ-2022. Узнать других участников турнира, а также календарь матчей Чемпионата мира 2022 года можно на сайте “Рейтинг Букмекеров”.
Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, но этот титул не подчиняется им уже 20 лет. В последний раз бразильцы торжествовали еще на чемпионате мира по футболу в 2002-м.
На прошлом мундиале “желто-зеленые” вылетели от бельгийцев в четвертьфинале, а на домашнем Чемпионате мира 2014 года вообще были разгромлены сборной Германии со счетом 1:7.
В Катаре "пентакампеоны" попытаются реабилитироваться за предыдущие неудачи. Под руководством Тите они мощно прошли отборочный цикл в Южной Америке, заняв первое место в группе (14 побед, 3 ничьих и 0 поражений, разница забитых и пропущенных мячей – 40-5).
Трудно даже вообразить, что Бразилия может не выйти из своего квартета, где кроме нее также присутствуют Швейцария, Сербия и Камерун. В общем, бразильцы должны доходить до решающих стадий ЧМ-2022, а там уже надеяться на улыбку удачи.
Сборная Бельгии в настоящее время занимает второе место в мировом рейтинге ФИФА. Впрочем, по мнению букмекеров, она не находится среди основных претендентов на титул Чемпиона мира 2022 года.
Сборная Бельгии ни разу не выигрывала ЧМ. В 2006-м и 2010-м годах бельгийцы вообще не квалифицировались на турнир, однако два прошлых розыгрыша были довольно удачными – четвертьфинал в 2014-м и бронзовые медали мундиаля-2018.
Отборочный раунд к ЧМ-2022 прошел для них спокойно – “красные дьяволы” уверенно выиграли группу с Уэльсом, Чехией, Эстонией и Беларусью. Уже на чемпионате мира соперниками подопечных Роберто Мартинеса в квартете станут сборные Хорватии, Канады и Марокко.
Если с выходом в плей-офф у бельгийцев проблем не должно быть, то в 1/8 они попадают на группу E, где присутствуют Испания и Германия. Так что даже проход в четвертьфинал будет для Бельгии непростой задачей.
В настоящее время сборная Аргентины занимает третье место в мировом рейтинге ФИФА. Также, согласно котировкам букмекеров, она находится среди фаворитов на титул Чемпиона мира 2022 года.
Сборная Аргентины – двукратный чемпион мира. Однако последний титул был добыт ими крайне давно, еще в 1986 году. Перед этим “бело-голубые” выиграли также ЧМ-1978.
Два прошлых чемпионата мира закончились для них неудачей, но разного масштаба. Если в 2018 аргентинцы уступили сборной Франции еще в 1/8 (4:3), то на мундиале-2014 проиграли Германии в финале.
ЧМ-2022 будет для 35-летнего Лионеля Месси, вероятно, последним шансом получить кубок мира в составе “альбиселесте”.
“Бело-голубые” выглядят сейчас более сильным коллективом, чем четыре года назад. Многие эксперты предрекают для них серьезную борьбу за титул.
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Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
Сборная Бразилии занимает первое место в мировом рейтинге ФИФА. Также она является главным фаворитом победы на ЧМ-2022. Узнать других участников турнира, а также календарь матчей Чемпионата мира 2022 года можно на сайте “Рейтинг Букмекеров”.
Сборная Бразилии – пятикратный чемпион мира, но этот титул не подчиняется им уже 20 лет. В последний раз бразильцы торжествовали еще на чемпионате мира по футболу в 2002-м.
На прошлом мундиале “желто-зеленые” вылетели от бельгийцев в четвертьфинале, а на домашнем Чемпионате мира 2014 года вообще были разгромлены сборной Германии со счетом 1:7.
В Катаре "пентакампеоны" попытаются реабилитироваться за предыдущие неудачи. Под руководством Тите они мощно прошли отборочный цикл в Южной Америке, заняв первое место в группе (14 побед, 3 ничьих и 0 поражений, разница забитых и пропущенных мячей – 40-5).
Трудно даже вообразить, что Бразилия может не выйти из своего квартета, где кроме нее также присутствуют Швейцария, Сербия и Камерун. В общем, бразильцы должны доходить до решающих стадий ЧМ-2022, а там уже надеяться на улыбку удачи.
Сборная Бельгии в настоящее время занимает второе место в мировом рейтинге ФИФА. Впрочем, по мнению букмекеров, она не находится среди основных претендентов на титул Чемпиона мира 2022 года.
Сборная Бельгии ни разу не выигрывала ЧМ. В 2006-м и 2010-м годах бельгийцы вообще не квалифицировались на турнир, однако два прошлых розыгрыша были довольно удачными – четвертьфинал в 2014-м и бронзовые медали мундиаля-2018.
Отборочный раунд к ЧМ-2022 прошел для них спокойно – “красные дьяволы” уверенно выиграли группу с Уэльсом, Чехией, Эстонией и Беларусью. Уже на чемпионате мира соперниками подопечных Роберто Мартинеса в квартете станут сборные Хорватии, Канады и Марокко.
Если с выходом в плей-офф у бельгийцев проблем не должно быть, то в 1/8 они попадают на группу E, где присутствуют Испания и Германия. Так что даже проход в четвертьфинал будет для Бельгии непростой задачей.
В настоящее время сборная Аргентины занимает третье место в мировом рейтинге ФИФА. Также, согласно котировкам букмекеров, она находится среди фаворитов на титул Чемпиона мира 2022 года.
Сборная Аргентины – двукратный чемпион мира. Однако последний титул был добыт ими крайне давно, еще в 1986 году. Перед этим “бело-голубые” выиграли также ЧМ-1978.
Два прошлых чемпионата мира закончились для них неудачей, но разного масштаба. Если в 2018 аргентинцы уступили сборной Франции еще в 1/8 (4:3), то на мундиале-2014 проиграли Германии в финале.
ЧМ-2022 будет для 35-летнего Лионеля Месси, вероятно, последним шансом получить кубок мира в составе “альбиселесте”.
“Бело-голубые” выглядят сейчас более сильным коллективом, чем четыре года назад. Многие эксперты предрекают для них серьезную борьбу за титул.