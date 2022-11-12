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Сети супермаркетов в ноябре изменили цены на курятину, соль, молоко, яблоки и лук.
Об этом сообщает Волна со ссылкой на данные портала "Минфин».
В ноябре немного подешевела и курятина. Килограмм куриных бедер подешевел с 101,88 грн. до 99,95 грн., филе снизилось в цене на 13 копеек, составив 134,45 грн. А вот голень подорожала на 43 копейки, составив 75,95 грн./кг.
Килограмм морской пищевой соли подорожал с 31,70 грн/кг до 32,55 грн/кг.
Стоимость молока изменилась в зависимости от торговой марки и жирности. Молоко жирностью 1% стало дешевле – с 36,05 грн. до 33,20 грн. за 900 мл, а жирностью 2,6% подорожало – с 36,47 грн. до 37,74 грн.
Дешевле в супермаркетах стали украинские яблоки. В октябре килограмм фрукта от украинских фермеров стоил в среднем 14,61 грн., а в ноябре цена составила – 11,62 грн.
Несколько снизилась цена на лук. За месяц килограмм овоща стал дешевле почти на гривну – стоимость снизилась с 33,60 грн. до 32,87 грн.
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Сети супермаркетов в ноябре изменили цены на курятину, соль, молоко, яблоки и лук.
Об этом сообщает Волна со ссылкой на данные портала "Минфин».
В ноябре немного подешевела и курятина. Килограмм куриных бедер подешевел с 101,88 грн. до 99,95 грн., филе снизилось в цене на 13 копеек, составив 134,45 грн. А вот голень подорожала на 43 копейки, составив 75,95 грн./кг.
Килограмм морской пищевой соли подорожал с 31,70 грн/кг до 32,55 грн/кг.
Стоимость молока изменилась в зависимости от торговой марки и жирности. Молоко жирностью 1% стало дешевле – с 36,05 грн. до 33,20 грн. за 900 мл, а жирностью 2,6% подорожало – с 36,47 грн. до 37,74 грн.
Дешевле в супермаркетах стали украинские яблоки. В октябре килограмм фрукта от украинских фермеров стоил в среднем 14,61 грн., а в ноябре цена составила – 11,62 грн.
Несколько снизилась цена на лук. За месяц килограмм овоща стал дешевле почти на гривну – стоимость снизилась с 33,60 грн. до 32,87 грн.