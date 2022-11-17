Из-за полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины были повреждены или уничтожены элеваторные мощности объемом 9,4 млн. тонн одновременного хранения. Такие данные приводит KSE в новом обзоре убытков от войны в сельском хозяйстве Украины.

Об этом пишет ЦТС.

Эта цифра не учитывает предприятия, которые остаются недоступными из-за временной оккупации.

- Примерная стоимость ремонта поврежденных и замены уничтоженных зернохранилищ приближается к 1,1 млрд долларов, - говорят аналитики.

Также в исследовании говорится о потерях выращенной продукции: в результате полномасштабного вторжения было уничтожено или похищено 2,8 миллиона тонн зерновых и 1,2 миллиона тонн масличных культур.

Общая стоимость агропродукции составляет 1,87 миллиарда долларов.



