FlixBus сообщил, что рост пассажиропотока во время войны в Украине составил 550%, пишет ЦТС .

Украина стала не только частью мирового тренда по росту количества пассажиров, но и его лидером.

— Среди всех стран, в которых представлен FlixBus, Украина продемонстрировала наибольший рост пассажиропотока в этом году – на 550%. Автобусные перевозки еще долгое время будут важным средством транспорта для миллионов украинцев, вынужденных мигрировать в безопасные страны, а затем возвращаться домой. Понимая это, мы продолжаем развивать сеть доступных и удобных перевозок в Украине, соединяя ее с Европой, сообщил директор FlixBus в Украине, Польше и странах Балтии Михал Леман.

За период с 24 февраля по 30 сентября 2022 года FlixBus перевез 130 тысяч пассажиров на украинских линиях.

— Компания не останавливала свою работу в Украине после начала вторжения в феврале, наоборот – в 2022 году FlixBus открыл 3 новых украинских автобусных маршрута, – добавили в FlixBus.

Сегодня украинская сеть насчитывает 11 автобусных линий и объединяет 40 городов – из них 12 в Украине и 28 за рубежом: в Польше, Чехии, Венгрии, Словакии, Австрии.