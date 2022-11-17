Компания Samsung продолжает обновлять устройства до двенадцатой версии операционной системы Android. На днях новую прошивку получил бюджетный смартфон Galaxy A11. Теперь в нем есть новые функции и улучшенные виджеты. Возможность с помощью таких мини-приложений самостоятельно настраивать оформление — преимущество, за которое многие предпочитают айфону с фиксированным фирменным интерфейсом этот смартфоны. Собираясь приобретать мобильный телефон на базе Android, не мешает ознакомиться с рейтингом таких устройств за 2022 год. Ведь важно, чтобы новый гаджет хорошо справлялся и с другими функциями, а также подходил по цене.

Лучшие бюджетные смартфоны

В пятерку топовых недорогих моделей в 2022 году вошли:

Samsung SM-A032F (Galaxy A03). Создан для решения несложных задач: звонки, мессенджеры, соцсети. Способен работать без подзарядки полтора-два дня.

ZTE Blade A71. Примечателен наличием модуля для бесконтактной оплаты — NFC. Делает классные снимки даже при слабом освещении.

Oppo A16. Привлекает внимание наличием влагозащиты — нечастая опция для бюджетного гаджета. Капли от дождя и душа ему не страшны. Аппаратная часть справляется с тяжелыми играми.

Vivo Y20. Оснащен мощным процессором — 8-ядерным Qualcomm Snapdragon 460. Современные мобильные игры для него — не проблема.

Realme C25Y. Производительный телефон с очень модулем камеры на 50 Мп. Если любите фотографировать, но не хотите переплачивать за смартфон — это хороший вариант.

Лидеры среднего ценового сегмента

Среднебюджетные смартфоны на Android оснащены востребованным набором возможностей: поддержка NFC, не менее 4 ГБ оперативной памяти, продвинутая фото- и видеосъемка. Лучшими моделями в 2022 году признаны:

Xiaomi Redmi 10C. Доступный на украинском рынке среднебюджетников. Из особенностей — высокая плавность прокрутки, наличие стереодинамиков.

Oppo A53. Оснащен функцией быстрой зарядки. Также среди достоинств яркая контрастная картинка и качественный звук.

Sigma X-treme PQ38. Отличается повышенной надежностью и автономностью. Сохраняет работоспособность даже после полного погружения в воду. Емкость аккумулятора — 8000 мА*ч.

Xiaomi Poco M4 Pro 5G. Благодаря мощному процессору подходит для мобильного гейминга. Дает отличное качество фотосъемки, в том числе в темноте.

Huawei Nova 8i. Стильный смартфон со сверхтонкими рамками экрана. Способен решать основные бизнес-задачи.

Топ премиальных смартфонов

Премиум-модели практически не ограничены в функционале. Камера, чипсет, энергоэффективность, сборка — на высоком уровне. В топ-2022 вошли:

OnePlus Nord 2. Главные достоинства модели — оптическая стабилизация и 8 ГБ оперативной памяти последнего поколения.

OnePlus 9. Демонстрирует топовую производительность благодаря Qualcomm Snapdragon 888 — самому мощному на сегодня чипсету.

Google Pixel 6. Лучший телефон Android для фотографий. Позволяет получать четкие светлые снимки с реалистичной цветопередачей.

Samsung Galaxy Z Flip 3. Надежная складная модель с техническими характеристиками флагманского уровня.

Samsung Galaxy S22 Ultra. Способен справиться практически с любой задачей — фотосъемкой, геймингом и работой.

Большой выбор на любой бюджет, постоянные обновления, бесплатные приложения — то, что выгодно отличает смартфоны на Android от эппловских устройств с операционкой iOS. Если хотите обновить гаджет, лучшие андроид-модели представлены в интернет-магазине Comfy.ua.

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