Остров, омываемый водами Средиземного моря, отличается комфортным теплым климатом, чистой экологией и лучшими пляжами Европы. Это райское место популярно не только среди туристов, но и среди инвесторов с разных стран мира. Рынок недвижимости Кипра предлагает выгодные инвестиционные условия для тех, кто хочет иметь свое жилье у моря. Апартаменты на острове могут быть не только комфортным местом для проживания, но и выгодным инвестиционным вложением.

Особенности рынка недвижимости на Кипре

Территория острова разделена на разные регионы. Каждая провинция имеет свои отличия:

Никосия — это столичный регион, который расположен в центре острова, без выхода к морю;

Лимассол — второй по размеру город Кипра на южном побережье, финансовый и бизнес-центр;

Ларнака — курортный город на юго-восточной части острова, со своим портом и аэропортом;

Пафос — просторный, но небольшой по численности населения регион на западном побережье Кипра, который отличается красотой природы и древними достопримечательностями;

Айя-Напа – город с активной курортной жизнью и клубной атмосферой;

Протарас – тихий курортный поселок вдали от суеты.

В каждом из них, кроме Никосии, доступны современные жилые комплексы с апартаментами премиум-класса на береговой линии с шикарными видами. В поисках квартиры на берегу моря на Кипре важно выбрать тот город, который будет максимально соответствовать вашим ожиданиям.

Важные нюансы при выборе квартиры

Апартаменты на Кипре могут использоваться как для жизни, так и в качестве инвестиционного проекта для дальнейшего прироста прибыли. Поэтому при выборе жилья важно учесть некоторые моменты:

предназначение апартаментов — понимание, для каких целей нужна квартира, поможет качественно подобрать подходящий вариант;

выбор места — если вы планируете жить в апартаментах, важно понимать атмосферу и темп города, возможности и перспективы;

параметры помещения — площадь, количество комнат, этаж, терасса;

выбор жилого комплекса — кроме дизайна и функциональности, от ЖК зависит стоимость апартаментов и инвестиционные условия;

учитывайте налоги — если вы покупаете первую новую недвижимость до 200 м² в качестве личной резиденции, то НДС составит всего 5%, на остальные — 19%;

особенности пляжа — если покупать квартиру у моря, то не только ради видов: важно учесть состояние и доступ к пляжу, а также инфраструктуру.

Рынок недвижимости Кипра большой и динамичный, поэтому лучше доверить поиск жилья профессионалам в этой сфере. Такой является компания SPM Real Estate. Опытные сотрудники помогут с поиском и оформлением документов, а также при необходимости разработают бизнес-модель с прогнозами развития и рентабельности. С помощью команды SPM Real Estate любые апартаменты могут стать перспективным инвестиционным проектом.

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