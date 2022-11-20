Сегодня на рынке представлено огромное количество различного вида гарнитуры, что для многих создает проблему выбора при покупке наушников для себя или в подарок. Особую актуальность этот вопрос набирает накануне новогодних праздников, когда каждый хочет порадовать близких действительно качественным продуктом.

Согласно различным рейтингам, одну из лидирующих позиций занимают наушники apple цена которых, по мнению экспертов вполне оправдана.

Apple выпускает как проводные, так и беспроводные наушники, которые пользуются популярностью за свою эргономичность, качество передачи звука и комфортное использование. Эти наушники можно использовать как в паре с любым другим гаджетом бренда: iPhone, iMac, iPad и смарт-часами.

По мнению экспертов, самыми популярными моделями серии наушников Apple являются, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, EarPods.

Покупая наушники, вам следует также определиться со способом подключения:

Проводные. Это традиционные наушники, которые соединяются с телефоном или компьютером с помощью провода. С одной стороны, стоимость таких наушников существенно ниже, чем беспроводных, с другой стороны — они значительно снижают маневренность, а провода постоянно запутываются в вашем кармане.

Беспроводные. Контакт с гаджетом происходит с помощью Bluetooth. Такие наушники удобно использовать, например, во время занятий спортом.

TWS. Такие модели - полностью беспроводные, между ними нет кабеля. Зарядка выполняется от кейса-футляра, которые есть в базовой комплектации. Такое решение - оптимальное, если вы цените эргономичный дизайн, хорошую шумоизоляцию, а главное, отсутствие проводов. Такие наушники сегодня пользуются наибольшей популярностью.

Классические наушники бренда Apple белого цвета, можно приобрети гарнитуру и в другой расцветке: черного, голубого, зеленого, розового или серебристого цвета.

Заказ можно оформить по телефону или онлайн с доставкой в любой регион почтой или курьерской доставкой. Доступна оплата картой, наличными при получении или же безналичным расчетом.

AirPods как альтернатива слуховому аппарату

Более того, оказалось, что культовые наушники AirPods могут улучшить слух пользователей с поврежденными ушными каналами. Журнал iScience описал результаты исследования, которое показало, что наушники AirPods от компании Apple могут стать бюджетной альтернативой слуховому аппарату.

В рамках эксперимента ученые проверили функцию Live Listen в AirPods, которая позволяет слышать собеседника в шумной обстановке, или если он говорит в другом конце помещения.

Недавно Apple выпустила новое обновление 5B58 для старых AirPods 2, AirPods 3, AirPods Pro и AirPods Max. Аналогичный апдейт вышел для AirPods Pro 2 пару дней назад.

Как обновить AirPods

Подключите наушники к iPhone Положите их в кейс и подключите его к зарядке Подождите 5 минут

Проверить версию прошивки можно в меню Настройки → AirPods.