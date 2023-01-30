Пэт пленка — это прозрачный на вид, термопластичный полимерный материал с блестящей поверхностью. Применяется для изготовления упаковки пищевой продукции. Некоторые свойства материала схожи с поликарбонатом и органическим стеклом, но ПЭТ пленка чаще используется в различных отраслях промышленности. За счет добавления в состав определенных добавок, получается сверхтонкий, но при этом сверхпрочный материал.

ПЭТ-пленка: особенности

ПЭТ-пленка для термоформования — это полимерный материал разработанный специалистами в сфере экструзии. Различные предприятия используют уникальные характеристики материала для упаковки продукции, в частности замороженных полуфабрикатов, с расчетом длительного хранения.

Уникальные свойства ПЭТ-пленки

Материал обладает высокими показателями водостойкости, не меняет своих характеристики под воздействием влаги. При попадании материала в диапазон высоких и низких температур ударостойкость не меняется.

Благодаря своим способностям, ПЭТ-пленка поддается окрашиванию, что позволяет создавать упаковку разных оттенков и дизайна, в том числе и с фотопечатью. Чтобы узнать об этом подробнее, перейдите на сайт https://optipak.com.ua/product/pet-lenta-polietilentereftalat/.

ПЭТ-пленка устойчива к воздействию газов. Она экологически безопасная и поддается переработке. Учитывая тот факт, что человечество находится на грани экологической катастрофы, этот показатель очень важный.

ПЭТ-пленка хорошо растягивается, но остается стойкой к разрыву, обладает хорошей жесткостью. При перепадах высоких и низких температурах свойства теплостойкости и морозостойкости не меняются.

Кроме вышеперечисленных свойств, пленка пэт для термоформования обладает устойчивостью к проколам и прочностью на разрыв.

Сфера применения: интересные факты

Пэт пленка в отличие от поликарбоната или органического стекла имеет более низкую себестоимость. При этом характеризуется уникальными свойствами состава за счет содержания терефталевой кислоты, диметилового эфира с этиленгликолем и других.

Применяется в различных производственных сферах, в том числе в в пищевой промышленности. Мы даже не задумываемся, насколько часто используем ее для хранения, фасовки, производства и упаковки товаров.

Краткий перечень применения ПЭТ-пленки:

изготовлении упаковки для продуктов питания и лекарственных препаратов;

производство пакетов в пищевой и строительной сферах;

для медицинского оборудования;

производство тары под детского питание и молочные продукты.

Пэт-пленка востребована даже в автомобильной промышленности, для изготовления некоторых частей кузова.

За счет того, что можно делать вторичную переработку, удается снизить себестоимость материала. Очищенный вторично, он используется практически без ограничения. После переработки меняются (но полностью не теряются) определенные свойства, такие как блеск и внешний вид. Но это не мешает использовать ПЭТ пленку в различных сферах, включая строительную. Преимущество такого товара — заметное снижение стоимости (почти в 2 раза).

Подведение итогов

ПЭТ-пленка нашла применение в повседневной жизни человека, он сталкиваемся с ней постоянно, покупая обычный пакет или герметично упакованные продукты питания. Сложно представить повседневную жизнь и промышленное производство без этого материала.

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