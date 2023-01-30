Чистая и прозрачная вода в бассейне – обязательное условие для приятного и безопасного плавания. Регулярная дезинфекция хлором очищает воду от вредных микробов, вирусов и бактерий, но не способна предотвратить цветение воды. Для этого существует специальный препарат – альгицид. Он уничтожает водоросли и водорослевые споры в бассейне, а также предотвращает их дальнейшее возникновение и развитие. После использования средства вода становится чистой и прозрачной.

В этой статье вы узнаете, какие существуют альгициды и как правильно использовать эти препараты.

Альгицид AquaDoctor AC Mix

Альгицид AquaDoctor AC Mix содержит катионы меди. Они разрушают водоросли, блокируя процесс фотосинтеза.

Препарат является идеальным средством для проведения ударной очистки от водорослей. Также его можно использовать для регулярной очистки в качестве профилактики с меньшей дозировкой препарата.

Так как альгицид AquaDoctor AC Mix содержит катионы меди, следите за уровнем меди в воде. Он не должен превышать отметку 0.5 ppm. Проверяйте этот показатель с помощью специального тестера. При завышенном уровне меди используйте препарат для удаления металлов AquaDoctor SMe StopMetal.

При соблюдении дозировок и рекомендаций альгицид безопасен для здоровья человека, а также не ухудшает качество воды.

Альгицид AquaDoctor AC

Альгицид AquaDoctor AC – это препарат на основе солей аммония. Он абсолютно безвреден, но имеет меньшую силу воздействия на водоросли, чем альгицид с примесью катионов меди.

Поэтому используйте препарат для первичной очистки воды в каркасных бассейнах, а также в любом бассейне в качестве профилактики.

Как использовать альгициды?

Виды дезинфекции отличаются дозировками альгицидов AquaDoctor:

Ударная – 20 мл на 1 м³ воды

Регулярная – 5 мл на 1 м³ воды

Ударную обработку выполняйте не реже 1 раза в 60 дней или при снижении качества воды: появлении неприятного запаха и зеленого цвета. Регулярную обработку проводите в профилактических целях хотя бы 1 раз в 7 дней.

Перед применением альгицида проверьте уровень pH. Промежуток 7.2–7.4 – это показатель нормы. Если он снижен или увеличен, примените препараты AquaDoctor для регулирования pH.

Разведите альгицид с чистой водой, равномерно вылейте по периметру бассейна и включите фильтр на срок от 2 до 4 ч. Далее вы увидите, что вода станет чистой и прозрачной. Тогда вы сможете купаться.

Альгициды бренда AquaDoctor AC не пенятся, подходят всем бассейнам и эффективно работают в воде любой жесткости, а также не вредят отделке бассейна.

Регулярное применение качественного альгицида предотвращает цветение воды и создает все условия для приятного купания.