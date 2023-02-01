В Николаевской области женщины возглавляют 14 тысяч 960 юридических лиц — это 29,1% от общего количества зарегистрированных предприятий и организаций.

Об этом свидетельствуют данные Главного управления статистики в Николаевской области.

Всего в Николаевской области зарегистрировано 51 тысяча 450 юридических лиц. Более 36 тысяч или 70,9% из них возглавляются мужчинами.

Также в Николаевской области зарегистрировано 35 тысяч 388 физических лиц-предпринимателей. Из них 16 тысяч 766 открытых женщинами — это 47,4% от общего количества.

ФЛП, зарегистрированных мужчинами, чуть больше — 18 тысяч 622 или 52,6%.

Напомним, в канун Нового года Кабинет министров принял новый порядок организации и ведения военного учета в Украине. На военный учет должны стать женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность. Все остальные могут сделать это по желанию.